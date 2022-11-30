Меликов призвал Газимагомедова ускорить развитие Махачкалы

30 ноября 2022, 21:49

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Смена руководителя Махачкалы не должна привести к стагнации в развитии города, столица Дагестана должна развиваться более быстро и прогрессивно, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя отставку Салмана Дадаева и назначение Ризвана Газимагомедова.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября. Деятельность на посту мэра Газимагомедов начал с борьбы со ступеньками на тротуарах, распорядившись оповещать предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары.

С мая 2017 года Салман Дадаев возглавлял управу Басманного района Москвы. 5 декабря 2018 года Владимир Васильев, занимавший тогда должность главы Дагестана, объявил о том, что Салман Дадаев "подобран кандидатом" на должность мэра Махачкалы. Дадаев возглавил мэрию Махачкалы 31 января 2019 года, после чего призвал чиновников помочь ему "навести порядок в этом городе". В числе первоочередных задач он назвал возвращение доверия горожан к власти и искоренение коррупции. Свою отставку он пояснил тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики на развитие города. По его словам, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием Махачкалы, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

Салман Дадаев ушел с поста мэра Махачкалы в связи с переходом на другую работу в Москве, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

"Все кадровые назначения имеют начало и имеет окончание. Он принял решение перейти на другую работу в столице нашей страны. В том мегаполисе, в котором имеет большой потенциал. Реализуя этот потенциал, он в своё время прибыл в Махачкалу, попытался эти знания, навыки и умения применить здесь. [Сейчас] ему сделали кадровое предложение и он его принял", - привело слова Меликова РИА "Дагестан" в своем Telegram-канале.

Комментируя назначение Газимагомедова на должность исполняющего обязанности мэра Махачкалы, Меликов назвал его "достаточно опытным" и компетентным специалистом, "который имеет большой опыт работы в законодательном органе, кстати, Махачкалы" и "ведущих государственных корпорациях". "Имеет солидное, на мой взгляд, очень полезное для Махачкалы строительное образование", - отметил глава Дагестана.

К заслугам Газимагомедова за время работы на посту вице-премьера Дагестана Меликов отнес развитие дорожного строительства. "Именно при нём началось то, что Дагестан долго ждал – строительство федеральной трассы Р-217 и решения вопросов по обходным магистралям городов Дербент, Махачкала и Хасавюрт", - заявил он.

Глава региона указал, что столица республики должна ускорить темпы развития. "Динамика развития нашей столицы должна быть более прогрессивной и ускоренной. Думаю, смена руководства города никоим образом не приведёт к стагнации развития Махачкалы. Город будет развиваться с учётом определённых нюансов, допущенных за последние годы. Ризван Казимович в ближайшее время, думаю, докажет, что он заслуживает доверия горожан", - приводятся в публикации слова Меликова.

На встрече с Газимагомедовым Меликов указал на необходимость сотрудничества с властями республики. "Все мы понимаем роль Махачкалы в развитии Дагестана в целом, поэтому важно выстроить план развития столицы, в тесном контакте должна вестись работа в том числе с профильными министерствами", – привела его слова в своем Telegram-канале администрация главы и правительства Дагестана 29 ноября.

Возвращение муниципальных земель, благоустройство центра Махачкалы и модернизация транспортной системы города стали достижениями Салмана Дадаева в должности мэра Махачкалы, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Преемнику Дадаева предстоит решать проблемы перебоев с энергоснабжением, мусорной свалкой и плохой работой общественного транспорта, отметили они.

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