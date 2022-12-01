Отсутствие разногласий с Меликовым названо козырем Газимагомедова

01 декабря 2022, 14:24

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В отличие от прежнего главы Махачкалы Салмана Дадаева, исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов не имеет расхождений во взглядах с главой Дагестана Сергеем Меликовым, считают опрошенные "Кавказским узлом" юрист Исмаил Магомедов, журналист Гаджимурад Сагитов, активист Саид Ниналалов и политолог Альберт Эседов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

Салман Дадаев пояснил свою отставку с поста мэра Махачкалы тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики относительно развития города. Он заявил, что решил уйти в отставку, чтобы городу "была неограниченная помощь от республиканских властей". Смена руководителя Махачкалы не должна привести к стагнации в развитии города, он должен развиваться быстрее и прогрессивнее, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя отставку Салмана Дадаева и назначение Ризвана Газимагомедова.

Согласно закону Республики Дагестан от 30 апреля 2015 года "О некоторых вопросах осуществления местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением "город Махачкала" и внутригородских муниципальных образованиях в его составе", мэр Махачкалы избирается городским собранием депутатов. Кандидаты отбираются посредством конкурса. Новый мэр должен быть избран в течение 15 дней после конкурса, отметил юрист Исмаил Магомедов.

Он напомнил, что в январе 2019 года, конкурсная комиссия представила депутатам горсобрания для голосования три кандидатуры: Салмана Дадаева, председателя собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмиры Абиевой, и первого заместителя главы Махачкалы Абдулмумина Ибрагимова.

Комиссия их отобрала из шести кандидатов, которые набрали наибольшее количество баллов после изучения представленных программ и собеседования. На сессии горсобрания присутствовал 41 депутат из 45, из них 39 проголосовали за Дадаева, сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

В случае ухода в отпуск действующего мэра города или его перехода на другую работу, его обязанности возлагаются на одного из заместителей. В данном случае им стал Ризван Газимагомедов, отметил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Безусловно, Газимагомедов воспринимается администрацией Меликова как член команды, но в данном случае возникает вопрос, что считать командой", – сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик отметил, что Газимагомедов не воспринимает как "токсичный" политик. "Он не был замечен в негативном контексте в СМИ. В его пользу говорят адекватность, предсказуемость и профессионализм. Но на этой должности ему придется столкнуться со многими людьми, которым трудно будет отказать", – считает Сагитов.

Меликову было тяжело вести свою политику в отношении Махачкалы при Дадаеве, отметил журналист. "Пока сейчас ситуация видится немного другой, что дальше будет – покажет время", – добавил Сагитов.

Выборы мэра Махачкалы последний раз проходили в 1998 году, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. "Сегодня процедура назначения мэра тоже формально называется выборами, но эти выборы определяются мнением одного человека – главы Дагестана. Депутаты городского собрания выбирают из кандидатов того, на кого укажет глава региона. Всё остальное – лишняя трата денег, времени и сил кандидатов", – сказал Ниналалов корреспонденту "Кавказского узла".

Исполняющий обязанности мэра Махачкалы, по сути, это будущий мэр, так как на этого человека делает ставку глава республики, считает он. "Его сначала назначают заместителем главы города, может быть, сразу первым заместителем с тем, чтобы, уходя, мэр мог назначить его исполняющим обязанности. Нужно время, чтобы все инстанции, от правоохранительных органов до Москвы, согласились с этой кандидатурой. Только тогда можно запускать процедуру "выборов", – сказал Ниналалов.

Ризван Газимагомедов имеет большой опыт работы в городских и республиканских структурах. Он активно занимался проектом по добыче лития в Дагестане. В заслугу ему можно поставить дорожные работы по созданию четырехполосного движения на дагестанском участке трассы Ростов – Баку, добавил аналитик.

"Насколько я вижу, команды у главы Дагестана нет. Есть вокруг группировки, "династии", каждый играет, во что горазд. Ризван Газимагомедов – системный работник, профессиональный хозяйственник, ему нет нужды искать какие-то "заработки" на должности мэра. Я надеюсь, что он будет работать методично и последовательно для пользы города и республики. Думаю, новый градоначальник не ограничится в своей работе одной улицей Коркмасова, ему будет важен город и горожане, он будет в контакте с гражданским обществом", – сказал Ниналалов.

С точки зрения закона любой чиновник имеет право добровольно подать в отставку, указал политолог Альберт Эседов. "Законодательство допускает принятие человека заместителем главы города, который при уходе мэра становится исполняющим обязанности. До процедуры выборов, или как у нас стало применяться – конкурсного отбора. Назначаемый исполняющий обязанности, конечно, должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством к руководящему составу госслужащих", – сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог тоже отметил, что Ризван Газимагомедов имеет широкий послужной список. "И сейчас у него есть возможность продемонстрировать свои управленческие качества до конкурса по избавлению от приставки "исполняющий обязанности", так как всенародных выборов у нас нет. Плюсом для него станет отсутствие конфронтации между мэрией и администрацией главы Дагестана. Это также немаловажно", – отметил политолог.

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