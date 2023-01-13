Супруга мобилизованного жителя Кубани сообщила об утере военными его документов

13 января 2023, 06:56

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Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с травмами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Военные потеряли документы о его заболеваниях, рассказала супруга Абрамова.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что 38-летний Алексей Абрамов вернулся в Краснодарский край и находится Краснодаре, где ждет прохождения военно-врачебной комиссии. Возвращение мобилизованного Абрамова - полностью заслуга его супруги Ксении, сообщил адвокат Михаил Беньяш*.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

После того, как 10 января Ксении Абрамовой удалось встретиться с супругом и на один день привезти его в Краснодар, его отправили в военную часть в Буйнакске, где должна быть проведена военно-врачебная комиссия, которой Ксения и Алексей Абрамов добивались с сентября, рассказала 12 января корреспонденту "Кавказского узла" Ксения Абрамова.

По ее словам, Алексей Абрамов сообщил, что в ожидании медкомиссии в части находятся и другие мобилизованные, они ждут комиссию от трех дней до трех недель. С ними никакие учебные и строевые мероприятия, кроме ежедневных построений, не проводятся, самого Алексея работами в эти дни не нагружают. Однако Ксения Абрамова считает, что его самочувствие и состояние «требуют необходимого наблюдения врачей и лечения», так как с сентября он не получал ни того, ни другого. В свой короткий приезд домой Алексей, со слов супруги, «намного сильнее хромал», ему стало труднее ходить. "Это заметили даже знакомые в детском саду, куда мы вместе отводили ребенка: спросили, не ранен ли он", - сказала она.

При этом утром 12 января Алексей написал супруге, что папка с его медицинскими документами, которую она собрала, утеряна после его прибытия в военную часть в Буйнакске. По словам Абрамова, об этом ему сообщил один из сотрудников части.

Среди утерянных документов - оригинал описания и заключения МРТ позвоночника, являющегося ключевым доказательством наличия опасного диагноза у Алексея Абрамова. "Утеря документов может затянуть проведение ВВК, потому что для восстановления некоторых документов нужно время", - поделилась мнением Ксения Абрамова.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

По словам Абрамовой, сотрудник администрации Кубани, который связался с ней по итогам ее заявления, сообщил, что медкомиссия должна была состояться в течение 10 дней после его прибытия в часть. При этом на какие-либо приказы или нормативные акты, регламентирующие сроки проведения ВВК, чиновник не ссылался, лишь устно пояснил, что это обычная практика, рассказала она.

Если комиссия признаёт гражданина негодным к службе после того, как он уже был мобилизован, то у него есть возможность отстоять свои интересы в судах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Феликс Вертегель, сославшись на случаи из практики.

"Если кто-то незаконно, против его воли, был отправлен в зону СВО, где подвергался риску, был оторван от семьи, привычного жизненного уклада, потерял работу или бизнес, понес убытки или другие издержки (например, покупка экипировки), то все должно быть компенсировано государством. Персональную ответственность должны нести должностные лица (медики), ответственные за проверку состояния здоровья", - рассказал адвокат.

Также, по его словам, в этом случае есть возможность «инициировать возбуждение уголовного дела по халатности на должностное лицо». Для должностных лиц предусмотрена «общегражданская ответственность, то есть при наличии причиненного вреда, в том числе морального, если удастся доказать причинно-следственную связь», добавил Вертегель.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Абрамова сообщила подробности борьбы за демобилизацию мужа

По словам Ксении Абрамовой, еще 19 июля 2022 года, до объявленной 21 сентября частичной мобилизации, Алексею Абрамову было предписано явиться по повестке в военкомат «для уточнения учетных данных». 20 сентября ему позвонили из военкомата и в устной форме обязали его явиться в течение 24 часов. После этого Ксения Абрамова собрала медицинские документы, свидетельствующие о посттравматическом заболевании позвоночника мужа, которое, по мнению врачей, не предполагает физических нагрузок и чревато потерей способности ходить.

Фельдшер в военкомате, куда явился Алексей, на вопрос о прохождении медкомиссии ответил, что ее все проходят уже в военной части, и справки нужно предъявить там. По прибытии в военную часть в Майкопе стало ясно, что медкомиссии там тоже нет. Рапорты от мобилизованных по поводу отсутствия медкомиссии в части принимать под входящий номер отказывались, четверых наиболее настойчивых отвезли в госпиталь, но там, по словам Алексея, «не было врача», и их вернули обратно в часть, рассказала Ксения Абрамова.

После этого Ксения вместе с друзьями и сочувствующими составила и направила жалобы, обращения и заявления в соответствующие инстанции и суд. В частности, были написаны жалобы и обращения к губернатору, в военную и генеральную прокуратуру, в Майкопский и Краснодарский гарнизон, в администрацию президента.

На обращения ей отвечали, что комиссию Алексей не проходил потому, что «от него не поступало жалоб», а не потому, что комиссии в военкомате и в части отсутствовали. "Все официальные ответы можно считать «отписками», так как они никак не повлияли на решение проблемы", - констатировала Ксения Абрамова.

20 декабря Абрамова провела около здания администрации Краснодарского края пикет, на котором потребовала вернуть супруга домой. Чиновники пригласили ее в здание администрации, где сообщили, что губернатор не в силах повлиять на ситуацию, однако посоветовали подать обращение на его имя. После получения обращения от Абрамовой администрация края пообещала направить запрос в Минобороны уже от краевых властей.

После того, как и суд в Горячем Ключе отказал Абрамову в иске по поводу незаконной мобилизации, Ксения решила привлечь внимание общественности к своей ситуации и 20 декабря провела одиночный пикет перед зданием администрации Краснодарского края.

В течение пяти минут к ней подошли представители прессы и сотрудник администрации Краснодарского края, который пригласил ее пообщаться в кабинете. В беседы ей сообщили, что «губернатор не может повлиять на ситуацию, так как в любом случае сначала нужно заключение военно-врачебной комиссии», рассказала она.

По словам Абрамовой, после пикета она также попала на прием к руководителю отдела по работе с обращениями граждан администрации края Людмиле Рыжиковой, которая порекомендовала написать заявление губернатору и попросила собрать максимальное количество документов о состоянии Алексея Абрамова, чтобы ускорить решение проблемы с медкомиссией и мобилизацией.

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