Жена Абрамова добилась его возвращения на Кубань

09 января 2023, 10:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Алексей Абрамов, мобилизованный с травмами позвоночника для участия в специальной военной операции, вернулся в Краснодар. Это полностью заслуга его супруги, заявил адвокат Михаил Беньяш*.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл. У Абрамова множественные травмы позвоночника и его состояние ухудшается, ему становится все труднее ходить, рассказала его супруга Ксения Абрамова.

Абрамов, находясь в зоне проведения спецоперации, не мог ходить из-за болей и не мог носить бронежилет, рассказала 15 ноября 2022 года корреспонденту "Кавказского узла" Ксения Абрамова.

Алексей Абрамов вернулся в Краснодарский край и сейчас находится Краснодаре, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. "Ждёт его прохождение военно-врачебной комиссии, после которой как мы все надеемся, все точки над "i" будут расставлены и его отправят домой к жене и маленькому сыну, который изрядно по отцу соскучился", – написал адвокат сегодня в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что возвращение Абрамова полностью является заслугой его супруги. "Вытащила Алексея "оттуда" его жена Ксения, которая проявила лучшие черты "жены декабриста". Она плакала, ругалась, кричала, писала, звонила, жаловалась, стояла в пикете, накалила всех и вся, она билась в эту закрытую дверь и, в конце концов, с пятисотого пинка, выбила ее", – подчеркнул Беньяш*.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

Напомним, Ксения Абрамова 20 декабря провела около здания администрации Краснодарского края пикет, на котором потребовала вернуть супруга домой. Чиновники пригласили ее в здание администрации, где сообщили, что губернатор не в силах повлиять на ситуацию, однако посоветовали подать обращение на его имя. После получения обращения от Абрамовой администрация края пообещала направить запрос в Минобороны уже от краевых властей.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.