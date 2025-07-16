Сочинцы пожаловались на проблемы с проездом к домам

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Жители микрорайона Шаумяновка в поселке Дагомыс города Сочи пожаловались на то, что с недавних пор не могут беспрепятственно проехать к своим домам, так как доступ перекрыт охраной элитного ЖК "Лазурный берег".

Жители микрорайона Шаумяновка-14-Яблоня рассказали 15 июля корреспонденту "Кавказского узла", что это уже не первый подобный случай, ситуация приобретает системный характер. Некоторые жители вынуждены были оставить свои автомобили на обочине и идти домой пешком около километра.

По их словам, в микрорайоне более 30 домовладений, где проживает около 100 человек, которые оказались фактически отрезаны от внешнего мира. Единственная дорога к их домам, проходящая по улице Прозрачная, оказалась перекрыта тремя шлагбаумами, установленными управляющей компанией элитного жилого комплекса «Лазурный берег».

Микрорайон, расположенный на склонах Мамайского перевала в Лазаревском районе Сочи, был образован в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Въезд к домам осуществляется через улицу Прозрачная, которая, по данным жителей, включает участки как муниципальных дорог, так и территории, принадлежащие Сочинскому национальному парку.

С 2012 года на месте бывшего чайсовхоза по соседству с Шаумяновкой началось строительство жилого комплекса «Лазурный берег». Несмотря на то, что один из учредителей компании-застройщика арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, строительство продолжается. На сегодняшний день комплекс включает в себя более тысячи жилых объектов от жилых помещений и апартаментов в многоквартирных домах до коттеджей и таунхаусов.

С июня 2025 года охрана ЖК «Лазурный берег» перестала пропускать их машины по дороге, ведущей к их домам. Ранее проезд был возможен по платным пропускам, но теперь местным жителям даже в экстренных случаях приходится оставлять автомобили на обочине и идти пешком более километра.

Столкнувшись с очередной проблемой при попытке попасть домой, жители вызвали полицию. Участковый инспектор Дагомыса Александр Мурзин приехал на место, принял заявление, но, сославшись на закон №59-ФЗ, дал срок 30 суток на его рассмотрение. За это время дорога остаётся перекрытой.

Мы стали для них нежелательными соседями

«Мы, жители поселка Дагомыс города Сочи, лишены возможности доступа к нашим домам по решению управляющей компании «Лазурный берег» и их охраны. Наши дома здесь десятилетиями. ЖК начали строить только в 2012 году. А теперь мы стали для них нежелательными соседями», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Шаумяновки Ольга Малашинина.

«Я старожил этих мест. Живем здесь уже 30 лет. Дорога, по которой мы добирались к домам, была построена еще в СССР. Она начинается с Батумского шоссе, после Мамайского перевала направо уходит поворот на Сергеев Поле, а налево - на нашу улицу Прозрачную. Раньше всё было открыто. А теперь нам не проехать - стоит три шлагбаума. Первый КПП - через 800 метров от поворота, второй и третий - еще через 300 метров каждый. После третьего шлагбаума препятствий нет, дорога свободная. Но заехать на неё теперь невозможно», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла житель Шаумяновки Роман Ильин.

При этом местные жители отмечают, что объездной дороги фактически нет, она разбита.

Управляющий ЖК «Лазурный берег» Юнус Цечоев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что «дорога аварийная», компания занимается её ремонтом. Он посоветовал «решать вопросы с проездом через охрану на КПП» и прекратил беседу.

Заместитель управляющего Елена Вакуленко отказалась комментировать ситуацию и положила трубку.

Жильцы Шаумяновки предоставили корреспонденту "Кавказского узла" копию соглашения от 20 мая 2020 года между Цечоевым и директором Сочинского нацпарка Павлом Хоценко, в соответствии с которым компания получила право сервитута, то есть возможность пользоваться дорогой. Но в документе не указано, что управляющая компания имеет право ограничивать проезд другим пользователям дороги или взимать плату за проезд.

Юрист Елена Павлова в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметила, что действия управляющей компании нарушают статью 304 Гражданского кодекса РФ, запрещающую собственнику чинить препятствия в пользовании имуществом иного лица.

Если дорога является частично муниципальной, а частично переданной по сервитуту, никто не вправе ограничивать проезд без соответствующего разрешения или судебного решения

«Если дорога является частично муниципальной, а частично переданной по сервитуту, никто не вправе ограничивать проезд без соответствующего разрешения или судебного решения. Более того, если такие действия привели к ограничению доступа к жилью - это уже нарушение прав неопределенного круга лиц и может рассматриваться как состав по статье 330 УК РФ (самоуправство), если оно повлекло значительный ущерб», - прокомментировала она ситуацию.

Также, по её словам, в случае невозможности проезда спецтехники (скорой помощи, МЧС и т.д.), действия застройщика и его управляющей компании могут угрожать жизни и здоровью граждан, что подпадает под статью 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Юрист предложила варианты, куда обращаться жителям, если их вопрос в ближайшие дни не будет решен. «Надо обратиться в прокуратуру города Сочи с формулировкой в заявлении: «О нарушении прав неопределенного круга лиц и ограничении доступа к жилым домам». Прокуратура обязана выйти в суд с иском к управляющей элитным жильем компании. В Следственный комитет РФ - по признакам уголовного правонарушения, как самоуправство. В администрацию Сочи и в нацпарк - с требованием восстановить проезд по муниципальной дороге; и дороге нацпарка. В суд самим жителям с иском о признании незаконным ограничения доступа к дороге общего пользования», - перечислила она.

Ранее сайт "Архитектура Сочи" сообщал, что застройка территории Мамайского перевала началась на землях сельхозназначения, как и в случае на землях «Садов киви». Согласно публичной кадастровой карте, эти участки изначально имели статус земель сельскохозяйственного назначения, до сих пор у многих местных жителей вызывает вопросы о законности выдачи разрешений на строительство ЖК «Лазурный берег» со стороны мэрии Сочи, тем более на оползневом склоне, с возможным захватом земель нацпарка, границы которого явно нарушены.