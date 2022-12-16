16 декабря 2022, 20:58

Суд оставил в армии Алексея Абрамова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения, несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. Состояние Алексея ухудшается, ему становится все труднее ходить, рассказала его супруга Ксения Абрамова.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* сообщил 27 октября, что суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации местного жителя Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. 3 ноября судья принял повторный иск, но отказался приостановить на время судебного разбирательства исполнение решения призывной комиссии об отправке Абрамова на Украину.  22 ноября судья в Горячем Ключе отклонил просьбу вызвать для допроса находящегося в зоне военной операции на Украине Алексея Абрамова, рассказала супруга Абрамова.

Абрамов находится в зоне военной операции, при этом он несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет, рассказала 15 ноября "Кавказскому узлу" жена мобилизованного Ксения Абрамова.

Суд в Горячем Ключе 15 декабря отказался удовлетворить жалобу Алексея Абрамова на решение о мобилизации несмотря на болезнь. Суд принял это решение, хотя терапевт заявил на суде, что если бы она видела медицинские документы, которые представила защита, она направила бы Абрамова на освидетельствование, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абрамова Михаил Беньяш*.

"Был еще и скандал с заявлением фельдшера, объявившего, что показал неврологу эти документы, и невролог поставил Абрамову категорию "А" ("Здоров"). Но в деле нашелся ответ военного комиссариата, где говорилось, что невролог заявлял о необходимости дать категорию Б4 (годен для инженерных войск, железнодорожных войск, дорожных войск), военизированной охраны, частей связи, радиотехнических частей, технических грузовых частей и частей материального обеспечения ) или "В" (ограничено годен)" - отметил он.

По словам адвоката, его потрясло равнодушие членов мобилизационной комиссии. На его вопрос, собираются ли они что-то делать "после того, как отправили больного человека" для участия в военной операции ему ответили, что делать ничего не намерены. Все попытки добиться перевода Абрамова в тыловые части также оказались безуспешными, указал Беньяш*.

Состояние Алексея ухудшилось, рассказала его супруга Ксения Абрамова. По ее словам, муж после десятидневной паузы смог 15 декабря пообщаться с ней. "Ему становится все труднее ходить, он хромает, подволакивает ногу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", - указано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

Из-за того, что Алексей не может участвовать в погрузке-разгрузке снарядов, его поставили на суточные дежурства три раза в неделю в лесу, где он охраняет машину, добавила его жена. "Он не может даже разжигать костер, чтобы не заметили. Ни окопов, ни печек, и он буквально замерзает", - сообщила она.

По словам Ксении Абрамовой, письменного запроса в прокуратуру она пока не подавала. "Устно мне сказали, что по этим делам решения мобилизационной комиссии не приостанавливаются, можно только подать заявление о мерах предварительной защиты, что мы и сделали", - указала жена мобилизованного.

Напомним, "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации " "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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* внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный многодетный отец из Ростовской области возвращен домой", "Житель Волгоградской области потребовал в суде отсрочки мобилизации", "Юрист из Ингушетии назвал особенности мобилизации на Северном Кавказе".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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