Жена мобилизованного кубанца заявила об ухудшении его состояния

15 ноября 2022, 17:29

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Алексей Абрамов, который оспаривает свою мобилизацию военкоматом Горячего Ключа без проведения медобследования, находится в зоне военной операции, при этом он несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет, рассказала его жена Ксения.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* сообщил 27 октября, что суд в Горячем Ключе отклонил иск о мобилизации к военкомату местного жителя Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. 3 ноября судья принял повторный иск, но отказался приостановить исполнение решения призывной комиссии об отправке на фронт на время судебного разбирательства.

Суд назначил заседание по жалобе Алексея Абрамова о мобилизации 21 ноября, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. "Я собираюсь требовать проведения медицинского освидетельствования, поскольку мобилизация Абрамова без освидетельствования нарушила постановление правительства РФ, согласно которому должно быть проведено обследование и он должен был либо быть отправлен на лечение, либо вообще освобожден от военной службы", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Беньяш* добавил, что получить компенсацию за неправомерную мобилизацию гипотетически возможно, но на практике это сопровождается значительными сложностями.

Супруга Алексея Ксения Абрамова завила, что не знает, где именно находится ее муж. "Я знаю только приблизительно на каком направлении он находится. Он уже практически на передовой на артиллерийском расчёте. Даже не знаю точно, к какой части он приписан. Сейчас с ним есть связь", - отметила она.

Состояние ее мужа после отправки на фронт ухудшилось. "Было несколько дней, когда он не ходил вообще, сейчас сильно хромает, пытается спастись обезболивающими. И это при том, что он до сих пор не носит бронежилет и его контрактники не нагружают - находят ему задачи с минимумом нагрузок", - заявила Ксения.

Как следует из результатов МРТ обследования позвоночника от 30 января 2018 года (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5, Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", - указано в заключении, выданном врачом клиники "Солнечная" в Краснодаре Тарасенко С.А.

Ксения Абрамова также отметила, что семья понесла значительные расходы в связи с мобилизацией. "Мы перед отправкой по минимуму купили и вышло тогда примерно тысяч на 40. Сейчас я ему ещё отправляла 25 тысяч. Ребята покупают еду, тенты, собираются брать рации и попытаться взять медикаменты и теплую одежду, там очень холодно. Ну и плюс я осталась без работы, так как сейчас с ребенком одна и большую часть времени либо болею, либо бьюсь с военкоматами, прокуратурой, пишу жалобы, езжу в военкомат в Горячий Ключ", - рассказала она.

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* внесен в реестр физлиц-иноагентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.