Мать ребенка-инвалида попросила власти Кубани вернуть домой мобилизованного мужа

16 ноября 2022, 14:40

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Жительница Славянска-на-Кубани, воспитывающая шестилетнего ребенка с эпилепсией, просит вернуть мобилизованного мужа домой, поскольку сын нуждается в круглосуточной опеке.

Женщина записала видеообращение к президенту России, в котором говорит, что одна не справляется с воспитанием ребенка-инвалида и потому просит вернуть ее мужа домой. По ее словам, мужа мобилизовали 24 сентября, и она осталась одна с ребенком, у которого постоянные приступы эпилепсии. "Спрогнозировать эти приступы невозможно, поэтому мне приходится всеми силами его оберегать. Лечимся мы в Краснодаре и Москве. Из-за того, что забрали отца, мы вынуждены закончить со своими поездками на реабилитацию", - говорит женщина в видеообращении, опубликованном 14 ноября в 13:10 мск в Telegram-канале "7х7 - Горизонтальная Россия", насчитывающем 18 437 подписчиков. Сегодня к 14.00 мск пост набрал 4,1 тысячи просмотров.

Автор видеообращения рассказала, что в военкомате не рассматривали документы ее мужа о наличии ребенка-инвалида и жены на иждивении, а также последнюю выписку от врача о том, что сын нуждается в круглосуточной опеке, которую не может обеспечить один родитель. "24 часа каждый день с 24 сентября я нахожусь одна. У меня нет помощи", - говорит она.

По словам женщины, она обращалась к губернатору Краснодарского края, главе Славянского района, в военкомат и в Министерство обороны с просьбой вернуть супруга домой.

Кроме того, обращение к Владимиру Путину написали родители детей-инвалидов и многодетные родители из объединения "Мы рядом". Они просят внести изменения в Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". А именно, в статью 18 включить семьи, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов с детства, многодетных отцов, у которых трое детей в возрасте до 18 лет, отцов с двумя детьми и беременной женой. Особое внимание авторы обращения просят обратить на "еще более незащищенную категорию граждан - отцов детей-инвалидов и инвалидов с детства, в том числе не родных, но воспитывающих и выполняющих все родительские обязанности".

"Даже один ребенок с особенностями в семье является настоящим полем боя для родителей. Ежедневным и ежечасным! Мужчины, не бросившие супругу один на один с таким ребенком, уже герои и несут свою личную службу неукоснительно. И даже после исполнения 18 лет, являясь инвалидом с детства, он остается абсолютно беспомощным и нуждается в обоих родителях", - говорится в обращении, которое привело 14 ноября информагентство "Юга.ру".

"Кавказский узел" ранее писал о жалобах жителей регионов юга России на недостаточную помощь мобилизованным и их семьям, а также на проблемы и нарушения, связанные с отправкой мужчин на спецоперацию. Так, в ноябре жена Максима Григорьева из Краснодарского края пожаловалась, что выплата в размере 100 тысяч рублей так и не поступила, и что, как выяснилось, он не включен в соответствующие списки. Она и другие женщины, чьи мужья были отправлены на спецоперацию, обращались к местным органам власти с жалобами на трудности с получением денег, но безрезультатно.

В начале этого месяца мобилизованные жители Баксана пожаловались на невыдачу гуманитарной помощи. Пресс-секретарь местной администрации отчитался, что вопрос был решен после звонка в часть, где баксанцы проходят подготовку. В октябре пользователи соцсети сочли объявленные властями Кабардино-Балкарии суммы в 25 тысяч рублей недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Жители Краснодарского края, мобилизованные и отправленные в воинскую часть в Чечне, пожаловались на отсутствие бытового и военного снаряжения, сообщила супруга одного из них. Жены 14 октября передали коллективную жалобу пятнадцати мобилизованных в администрацию края и военкоматы Западного и Прикубанского округов Краснодара. Представители властей пока не комментировали просьбы о помощи.

Жена другого мобилизованного кубанца заявила об ухудшении состояния мужа. По ее словам, он оспаривает свою мобилизацию военкоматом Горячего Ключа без проведения медобследования, но уже находится в зоне военной операции, при этом несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет.