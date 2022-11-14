Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным из Херсонской области на Кубань

14 ноября 2022, 10:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эвакуированные в Краснодарский край жители Каховки имеют право на бесплатное получение там жилья, сообщили власти. Чиновники в Туапсе отчитались о вручении российских паспортов 42 жителям Херсонской области, а пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным. Подобной поддержки были лишены и коренные жители, и те, кто эвакуировался ранее, отметили комментаторы.

Из-за угрозы начала боевых действий в районе города Каховка Херсонской области проводится эвакуация местных жителей в Туапсе. Эвакуированные получат в Краснодарском крае жилье, бесплатное трехразовое питание, возможность получить 100 тысяч рублей в виде помощи и жилищный сертификат, привел 13 ноября "Утренний Юг" сообщение Каховской военно-гражданской администрации.

Эвакуированные в Туапсе жители Каховки начали получать бесплатное медицинское обслуживание. "Доктора приезжают сразу в гостиницы и санатории, где проживают переселенцы. На местах врачи проводят профилактический осмотр. Все обследования и сдача анализов являются бесплатными", – приведено в публикации сообщение администрации Херсонской области.

Все жители Херсонской области имеют право на сертификат на получение жилья в Краснодарском крае и единовременную выплату материальной помощи. Уже выдано 50 сертификатов, отметила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

Российские паспорта получили 42 жителя Херсонской области, торжественная церемония вручения прошла в парк-отеле "Джубга", сообщил 12 ноября Telegram-канал "Туапсе ком" со ссылкой на власти Туапсинского района.

Новые граждане России поклялись соблюдать законы государства, уважать его культуру, историю и традиции, сказано в сообщении.

На 10.00 мск 14 октября эта запись в Telegram-канале "Тупасе ком", на который подписаны 6600 пользователей, набрала 2,2 тысячи просмотров и 12 комментариев.

"Я в 2014 приехала с Одесской области. Тоже долго получала документы, надеюсь, нашим землякам будет проще, и они будут благодарны за любую помощь", – написала Александра Михайлова.

"Я очень рад за жителей Херсонской области. Я с семьей приехал в июне 2014 года в Туапсе из Донецка. <…> Мы могли только надеяться на себя, ни у кого помощи не просили и не получали, а дальше чтобы получить гражданство... очень долго рассказывать. <…> Самое главное хочу сказать дорогим своим землякам, ведите себя достойно, чтобы за вас не было стыдно, уважайте людей, здесь другой менталитет", – отметил Михаил.

Другая часть комментаторов высказалась в негативном ключе. "А другие люди годами обивают пороги, чтобы получить гражданство", – отметила Наталья.

"А кто поможет россиянам, и тем, кто живёт в Краснодарском крае? Об этом вы подумали?" – спросил пользователь с ником BBC.

"Соблюдать законы и уважать культуру, и историю… надеемся", – написала Екатарина Счастливая.

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России. В апреле они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

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