Житель Тимашевска оштрафован по доносу за дискредитацию армии

13 ноября 2022, 23:27

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Тимашевский районный суд назначил местному жителю Геннадию Комуткову штраф по статье о дискредитации армии, приняв к сведению показания восьми других людей. Сам Комутков вину не признал.

Административное дело Геннадия Комуткова поступило в суд 5 октября и было рассмотрено в тот же день, однако подробности его дела стали известны лишь после публикации решения на сайте суда.

Согласно версии полиции, мужчина в дневное время публично выступал возле многоквартирного жилого дома с критикой действий российских военных на Украине. Сам Комутков вину не признал, заявив, что негативных высказываний о вооруженных силах России со своей стороны не помнит. На виновности Геннадия Комуткова настаивал в суде сотрудник полиции.

Суд счел, что виновность мужчины доказывается документами силовиков, среди которых были, в частности, объяснения восьми граждан. Комуткову назначен штраф в 35 тысяч рублей, смягчающих обстоятельств в его деле суд не нашел.

Статья о дискредитации вооруженных сил России, действующая с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

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* внесен в реестр физлиц-иноагентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.