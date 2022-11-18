Евгений Солод задержан на пацифистском пикете у здания администрации Краснодарского края. Скриншот видео https://t.me/ovdinfolive/16058

18 ноября 2022, 16:14

Полицейские задержали в Краснодаре противника мобилизации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Евгений Солод задержан сегодня на пацифистском пикете у здания администрации Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта в Кодекс административных правонарушений была введена статья за дискредитацию вооруженных сил России (20.3.3 КоАП РФ), правоохранители начали составлять протоколы на авторов комментариев в соцсети и участников пацифистских акций за высказывание ими своих взглядов. Так, 17 ноября стало известно, что протоколы по статье о дискредитации российских вооруженных сил составлены на Юлию Потийко и Ивана Мочайкина, административные дела поступили в суды Краснодара

Житель Краснодара Евгений Солод вышел сегодня на пикет у здания администрации Краснодарского края. В руках он держал плакат с пацифистским лозунгом и протестом против мобилизации. Силовики задержали пикетчика, Его везут в отдел полиции по Центральному округу, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на самого задержанного.

Как следует из опубликованной в Telegram-канале проекта фотографии, Солод проводил пикет у бюста Георгия Жукову.

По данным сервиса "Яндекс Карты", бюст Жукова расположен через дорогу от здания администрации Краснодарского края. 

"Кавказский узел" также сообщал, что 15 ноября в Краснодаре полицейские задержали местную жительницу Виталину Ж. после того, как она сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем". На девушку составили протокол о дискредитации армии. 16 ноября стало известно, что силовики составили на краснодарского адвоката Михаила Беньяша** новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. Первое дело Беньяша о дискредитации военных суд прекратил из-за истечения срока давности.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Студентка кубанского техникума пожаловалась на угрозу отчисления за пацифистские взгляды", "Житель Тимашевска оштрафован по доносу за дискредитацию армии", "Житель Краснодара оштрафован за пикет у памятника чекистам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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