Двое жителей Кубани обвинены в дискредитации армии

18 ноября 2022, 07:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция составила протоколы в отношении двух краснодарцев по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта в Кодекс административных правонарушений была введена статья за дискредитацию вооруженных сил России (20.3.3 КоАП РФ), правоохранители начали составлять протоколы на авторов комментариев в соцсети и участников пацифистских акций за высказывание ими своих взглядов. К примеру, 13 ноября стало известно, что Тимашевский районный суд оштрафовал местного жителя Геннадия Комуткова по статье о дискредитации армии, приняв к сведению показания восьми человек.

Административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юлии Потийко поступило в Октябрьский суд Краснодара, сообщает 17 ноября правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Также протокол составили на Ивана Мочайкина, дело передано в Ленинский районный суд, информирует издание "Кавказ.Реалии"**.

Подробности дел на данный момент не сообщаются.

"Кавказский узел" также сообщал, что 15 ноября в Краснодаре полицейские задержали местную жительницу Виталину Ж. после того, как она сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем". На девушку составили протокол о дискредитации армии. 16 ноября стало известно, что силовики составили на краснодарского адвоката Михаила Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. Первое дело Беньяша о дискредитации военных суд прекратил из-за истечения срока давности.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.