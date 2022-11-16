Уничтожение агитлистовок привело жительницу Краснодара к обвинению в дискредитации армии*

16 ноября 2022, 07:54

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Жительница Краснодара сорвала агитационные листовки с девизом "Своих не бросаем". Правоохранители сочли, что ее действия дискредитировали вооруженные силы Российской федерации.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций оказались под угрозой ответственности за высказывание своих взглядов. К примеру, 13 ноября стало известно, что Тимашевский районный суд оштрафовал местного жителя Геннадия Комуткова по статье о дискредитации армии, приняв к сведению показания восьми человек.

В Краснодаре полицейские задержали местную жительницу Виталина Ж. после того, что она сорвала с доски объявлений листовки «Своих не бросаем», сообщил вечером 15 ноября правозащитный проект "ОВД-инфо"**.

На девушку составили протокол о дискредитации армии по ч. 1. ст. 20.3.3 КОАП РФ.

Напомним, что статья о дискредитации вооруженных сил России, действующая с 4 марта, предусматривает максимальное наказание для физических лиц штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш***.

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* заголовок был изменен

** внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.