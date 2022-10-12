Дело краснодарской противницы мобилизации дошло до суда

12 октября 2022, 02:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд поступило дело активистки Марии Павловой, обвиненной в дискредитации военных после пикета против мобилизации в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября в Краснодаре прошли две акции протеста против мобилизации, на них были задержаны не менее двух человек, в том числе Мария Павлова. Силовики обвинили ее в дискредитации военных.

21 сентября в Краснодаре на акции протеста против мобилизации были задержаны, по данным правозащитников, 14 человек. Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что задержано не менее 23 участников акции. Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных без составления протокола.

Дело о дискредитации российской армии Марии Павловой поступило в Ленинский районный суд, сообщило 11 октября издание "Кавказ. Реалии"*.

Из карточки дела на сайте Ленинского райсуда следует, что дело Павловой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) было передано судье 10 октября, заседание по нему еще не назначено. Отметим, наказание для граждан по этой статье - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментариев Павловой или ее представителей относительно обвинения не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.