Краснодарская активистка обвинена в дискредитации армии после пикета

26 сентября 2022, 12:00

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Силовики обвинили в дискредитации военных Марию Павлову, задержанную сегодня в Краснодаре на одиночном пикете против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября в Краснодаре прошли две акции протеста против мобилизации, на них были задержаны не менее двух человек.

21 сентября в Краснодаре на акции протеста против мобилизации были задержаны, по данным правозащитников, 14 человек. Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что задержано не менее 23 участников акции. Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных без составления протокола.

Полицейские в Краснодаре задержали пикетчицу Марию Павлову, которая стояла с плакатом «Нет мобилизации» около памятника Екатерине II, сообщила сама активистка.

Марию Павлову доставили в отдел полиции по Центральному округу Краснодара, ей инкриминируют статью о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Отметим, массовая акция протеста против мобилизации прошла 25 сентября в Махачкале. По данным "Черновика", в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к акции спонтанно. Силовики жестко разогнали протестующих. После митинга возбуждены восемь уголовных дел о нападении на полицейских и составлены 46 административных протоколов об участии в несанкционированном митинге, сообщил сегодня источник в МВД.

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