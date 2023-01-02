Силовики сорвали пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева

02 января 2023, 13:47

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Полицейские в Махачкале задержали журналиста Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет в поддержку арестованного коллеги, и мать Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Пикеты вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, оно связано с давлением на "Черновик" и имеет целью прекратить акции, заявил 26 декабря 2022 года учредитель издания Магди Камалов.

Сегодня полицейские прервали одиночный пикет Магомеда Магомедова, который проходил на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, сообщает "Черновик".

Замначальника уголовного розыска отдела полиции по Советскому району "и некое должностное лицо, отказавшееся представиться" отняли плакат у журналиста, а потом отвели к машине полиции, говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

"Вместе с Магомедовым полиция задержала и мать Абдулмумина Гаджиева. Полицейскому показалось, что она что-то снимала на телефон. По мнению полицейского, она не имела права снимать сотрудника полиции без его разрешения. Обоих везут в ОП МВД РД по Советскому району Махачкалы", - отмечается в публикации.

Напомним, 17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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