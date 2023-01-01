Анонсировано строительство новой дороги вдоль набережной Махачкалы

01 января 2023, 23:06

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В Махачкале начнут строительство дороги вдоль набережной, заявил и.о. мэра города Ризван Газимагомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. В отличие от прежнего главы Махачкалы Газимагомедов не имеет расхождений во взглядах с главой республики Сергеем Меликовым, что является его главным козырем, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Салман Дадаев объяснил отставку с поста мэра Махачкалы тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики по вопросам развития города. Он заявил, что решил уйти в отставку, чтобы городу "была неограниченная помощь от республиканских властей". Смена руководителя не должна привести к стагнации в развитии города, он должен развиваться быстрее и прогрессивнее, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя отставку Салмана Дадаева и назначение Ризвана Газимагомедова.

Нова дорога будет тянуться от посёлка Редукторный и до центра столицы Дагестана, со ссылкой на Ризвана Газимагомедова пишет сегодня издание "Мирмол".

Также в прибрежной части города планируется строительство новой аллеи. По данным мэрии , в 2023 году в городе появятся пять новых благоустроенных общественных пространств, пишет "Лезги газет".

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