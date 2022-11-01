Строительство у озера Ак-Гёль остановлено после возмущения в Сети

01 ноября 2022, 11:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В парке около озера Ак-Гёль неизвестные пытаются возобновить строительство храма, сообщил юрист Арсен Магомедов в Telegram. Комментаторы раскритиковали тех, кто пытается строить здания около этого озера, а мэрия Махачкалы отчиталась, что попытка строительства храма пресечена.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября 2016 года стало известно, что власти Махачкалы выделили один гектар земли в парковой зоне поселка Редукторный для строительства нового православного собора. Против строительства у озера Ак-Гёль выступила группа махачкалинцев, преимущественно православных. Они заявили, что не хотят застройки парковой зоны, так как в Махачкале уже существует "дефицит зелени и парков".

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой прогулка "в защиту озера Ак-Гёль".

В парке Ак-Гёль начаты подготовительные работы к строительству здания, сообщил юрист Арсен Магомедов. "Парк Ак-Гёль стремительно сокращается. Как я понял, начаты работы по возведению собора. Насколько я знаю, разрешение на строительство еще не получено, но некоторые подготовительные работы уже начаты. Очень жаль, что людям не хватило мудрости не совершать такую ошибку и не застраивать парк, которых так мучительно не хватает в Махачкале", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

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"Ничего не оставляют эти люди... Этих людей надо на Марс отправить, пусть там строят что хотят, без деревьев, без моря, без парков", – заявил Мурад.

"Рыть котлован в парке без разрешения на строительства запрещено", – написал Kamil Tsuntaev.

"А зачем нам парки? Главное – это большие дома и магазины, и деньги, а богатые по паркам не ходят, они в Европе отдыхают, живут. А тут деньги делают", – считает Pata.

Власти пресекли попытку возобновить строительство храма около озера Ак-Гёль, сообщила пресс-служба мэрии Махачкалы. "Разрешение на строительство никто не давал, работы, с выездом на место, остановлены", – сообщила пресс-служба сегодня в Telegram-канале мэрии Махачкалы.

Ранее, 1 октября жители Махачкалы пожаловались в мэрию, что неизвестные начали подгтовку участка в парке Ак-Гёль для строительства здания. Сотрудники мэрии Махачкалы демонтировали эту ограду, которая выступала в качестве границы планировавшейся застройки, сообщила газета "Черновик". "Озеро Ак-Гёль и прилегающие территории имеют особый статус, там строить нельзя", – привел в своем Telegram-канале "Черновик" слова сотрудника мэрии и Махачкалы.

Напомним, ранее активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. В сентябре 2021 года чиновники сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд, а к водоему проведут водопровод. 27 мая активисты отметили, что водовода для заполнения махачкалинского озера Ак-Гёль помог поднять уровень воды в нем, но необходимо очистить дно озера и благоустроить прилегающую территорию.

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