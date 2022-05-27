Экологи и активисты оценили эффект от подпитки озера Ак-Гёль

27 мая 2022, 22:21

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Запуск водовода для заполнения махачкалинского озера Ак-Гёль помог поднять уровень воды в нем, но необходимо очистить дно и благоустроить прилегающую территорию, заявили активисты движения "Город наш". Для оценки эффекта от запуска водовода нужны время и более глубокие исследования, считают экологи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд, а к водоему проведут водопровод. Также заработала система насыщения озера кислородом. В декабре 2021 года для подпитки озера Ак-Гёль от канала имени Октябрьской революции в эксплуатацию был введен водовод. Его строительство стало результатом совместных усилий активистов, спонсоров и местных жителей, но для полноценного решения проблемы с обмелением необходимо участие федеральных властей, заявили тогда активисты движения "Город наш".

Активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, в июле 2019 года они провели серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация на грани катастрофы, но власти бездействуют, заявили они тогда.

Уровень воды в озере Ак-Гёль значительно повысился после запуска водовода для подпитки из канала имени Октябрьской революции, сообщила активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

"Мы как раз недавно обсуждали это в нашей группе, сравнивая фотографии до поступления воды и после. Уровень воды действительно поднялся. Это заметно и невооруженным глазом. До того, как его начинали заполнять, в центре уже появлялись островки, сейчас они все уже под водой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Озеро пытались искусственно осушить, засыпая берег, считает она: "В озеро засыпали мусор, осушая его".

На следующем этапе необходимо приступить к очистке озера, говорит Ибрагимова: "Необходимо очистить дно озера, потому что мусора там накопилось много. Мы несколько раз организовывали субботники. Движению «Город наш» удалось отсудить несколько участков, которые были сформированы внутри озера. Этот процесс уже необходимо продолжить вместе с администрацией города".

Процесс заполнения озера идет успешно, отметил активист движения Арсен Магомедов. "На данном этапе это можно назвать успехом. Изменения не окончательные, но в местах, где пологий берег, он уже ушел под воду на два-три метра. Надеемся, что за год уровень приблизится к первоначальному. Однозначно сказать, что этому способствовало, мы не можем. Но роль в этом сыграл и водовод", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Часть прибрежной территории озера поставлена на кадастровый учет, что должно препятствовать мошенникам оформлять и создавать там участки под строительство, считает активист. "С юридической точки зрения берег не кажется заброшенным. Но по факту работа там не ведется. Кроме уже существующего много лет парка аттракционов и аллеи, ничего не сделано. В порядок необходимо привести весь берег, сделать набережную, благоустроить территорию для отдыха и прогулок", - сказал Магомедов.

Первые оценки показали, что качество воды в озере улучшилось, но предстоит выяснить, насколько устойчивы эти изменения, указал директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

"Уровень воды озера Ак-Гёль постоянно понижается и поднимается. Сейчас, после того как туда подвели водовод, воды стало больше, эти показатели чуть выше обычного. Связано оно может быть с дождями, которые шли и идут. Но и трубопровод сыграл немаловажную роль", - отметил Гаджиев.

Специалисты Института экологии по просьбе администрации Ленинского района провели исследование образцов воды, сказал он. "Результаты показали, что в целом качество воды улучшилось. Что этому способствовало, сейчас однозначно сказать сложно. Нужно время, чтобы сделать стопроцентные выводы, хотя бы чтобы прошел годовой цикл. И более глубокие исследования. К примеру, в прошлые годы был массовый мор рыбы в основном из-за того, что не хватало кислорода и не было поступления воды. Если этим летом такого не произойдет, то можно утверждать, что в этом плане качество воды улучшилось. Поэтому надо подождать и продолжать исследования", - заявил эколог.

Местные жители призвали обеспечить уход за озером

После открытия водовода воды стало больше, но в последнее время уровень ее не увеличивается, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители близлежащих домов.

"В последние десятилетия один из красивейших городов Северного Кавказа - Махачкала - превратился в каменные джунгли. В нашем районе остался единственный клочок земли для прогулок - это озеро. Вокруг него не было никаких строек, территория берега была водоохранной зоной. Затем каким-то образом этот статус сняли и началась активная застройка. Резко начал падать уровень воды. Скорее всего, его хотели осушить», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ахмед Рамазанов.

По его словам, жильцы из близлежащих домов стали обращаться в разные инстанции, писать письма, говорить об этом. "Голос народа был услышан. Решили проложить водовод. Когда пустили воду, уровень действительно начался подниматься. Но сейчас он остается на таком же уровне, выше не идет. Видимо, это кто-то регулирует", - считает Рамазанов. Озеро является уникальным местом, но оно требует ухода, так как сейчас вокруг "грязь и неприятный запах", отметил он.

Уровень воды перестал подниматься, согласен другой местный житель. "Они подняли на определенный, как, наверное, считают, оптимальный уровень, так он и держится", - пояснил махачкалинец корреспонденту "Кавказского узла".

Территории озера, расположенные у построенных многоэтажных домов, были специально осушены, считает он. "Вот недалеко стоят три корпуса высокоэтажных домов. Когда их только начинали строить, вода была всего в нескольких метрах. Между домом и озером расстояние было такое, что две машины едва разъедутся. А сейчас там огромная площадка засыпана. Когда гуляешь там, то видно, что растут не береговые растения. Там выросли растения, которые были привезены вместе с грунтом", - говорит он.

Вода в озере стала немного прозрачнее, отметил житель Редукторного поселка Казим. "И вода стала почище, и берег стал поменьше. Уровень воды не такой еще, как лет пять назад. Тогда и этого берега не было, где мы с детьми теперь гуляем. Раньше мы рыбок кормили возле забора аллеи, сейчас вода к забору не подступила", - сказал он.

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