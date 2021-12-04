Экоактивисты назвали экстренной мерой прокладку водоотвода к озеру Ак-Гёль в Махачкале

04 декабря 2021, 12:13

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В Махачкале введен в эксплуатацию водоотвод для подпитки озера Ак-Гёль от канала имени Октябрьской революции. Его строительство стало результатом совместных усилий активистов, спонсоров и местных жителей, но для полноценного решения проблемы с обмелением необходимо участие федеральных властей, заявили активисты движения "Город наш".

Как сообщал "Кавказский узел", активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, в июле 2019 года они провели серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация на грани катастрофы, но власти бездействуют, заявили они тогда. В сентябре представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд, а к водоему проведут водопровод, также заработала система насыщения озера кислородом.

Строительство водоотвода к озеру Ак-Гель стало результатом неравнодушия жителей

Сегодня в Махачкале введен в эксплуатацию водоотвод, подпитывающий озеро Ак-Гёль водой от канала имени Октябрьской революции (КОР), передал корреспондент "Кавказского узла".

До сих пор нет научного объяснения, почему уровень озера Ак-Гёль то понижается, то повышается. Решение питать озеро Ак-Гель водой по водоотводу из канала имени Октябрьской революции позволит регулировать его уровень, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. "Мелеет – подкачали, уровень достаточный – закрыли кран. Опять же, только специалисты могут сказать, как будет меняться объем воды, который получает город из КОРа. В преддверии открытия трубы КОР почему-то неожиданно обмелел. Никто не может объяснить причину", – сказал Ниналалов корреспонденту "Кавказского узла".

В мероприятия по спасению озера вложили свою лепту не только активисты движения "Город наш", которые вместе с мэрией Махачкалы отсудили восемь незаконно захваченных участков на берегу и в акватории озера. Большой вклад также внесли администрация Ленинского района Махачкалы, фонд спасения озера и те люди, которые вложили деньги в прокладку трубы, указал активист.

В целом проект оценивается положительно, отметил еще один активист "Город наш" Арсен Магомедов. По его мнению, проблема с уменьшением водной поверхности озера стоит остро, но другого пути наполнить озеро, кроме строительства водоотвода, пока нет. "Это результат совместных действий общественников, в частности, движения "Город наш" и других активистов, которые подняли проблему. А власти прислушались и одобрили действия по спасению озера. Большую роль сыграл глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, который организовал работы и способствовал финансированию проекта", – рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он заявил, что не исключает возникновения нехватки воды из КОРа, используемой в качестве питьевой. "Если будут негативные последствия для жителей по причине уменьшения обема воды, надо будет воду перераспределять в пользу людей. Но сейчас прокладывается дополнительная Миатлинская нитка водовода, которая обеспечит питьевой водой, вместо поступающей сейчас из КОРа, Ленинский район и Каспийск. Поэтому вода из КОРа не будет использоваться в питьевых целях", – пояснил активист.

Глава Дагестана призвал продолжить работы по спасению озера Ак-Гёль

Работа активистов по спасению озера должна быть продолжена. В частности, необходимо вести контроль за правомерным использованием земель вблизи водоёма. При этом дальнейшее развитие и работа по сохранению озера должны вестись исключительно с учетом мнения горожан, а решения будут приниматься посредством общественных слушаний, заявил присутствовавший на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов.

Идея предпринять реальные шаги по спасению озера принадлежит главе Ленинского района Махачкалы Магомеду Алхасову после многочисленных обращений горожан и активистов с просьбами обратить внимание на гибнущий водоём, рассказала советник главы Ленинского района Махачкалы Жемилат Ибрагимова. "С помощью ученых и инженеров был найден оптимальный вариант питать озеро – провести водопровод от канала имени Октябрьской революции. Так как в силу ограниченных полномочий наш муниципалитет не мог решить проблему, был основан Фонд спасения озера Ак-Гёль, возглавил который председатель общественного совета Ленинского района Газимагомед Абдуллаев", – рассказала Ибрагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Протяженность водоотвода составила более четырех километров, он прошел по оживлённым улицам – Декоративная, Гальченко, Шамиля, Булача, Геджухская. Объём подпитки озера составит до двух млн кубометров в год. В случае переполнения сработает водосброс, добавила Ибрагимова.

"Прокладка труб и все сопутствующие работы длились больше года. Никаких препятствий от городских или республиканских властей не было, даже наоборот. Нас поддержали мэр Махачкалы [Салман] Дадаев и вице-премьер правительства РД [Абдулмуслим] Абдулмуслимов", – отметила советник главы Ленинского района Махачкалы.

На осуществление проекта силами Ленинского района ушло 60 млн рублей. Если бы при реализации проекта расходовались только бюджетные средства муниципалитета, то понадобилось бы в три раза больше времени, добавила она. "Основное финансирование всех работ осуществляли предприниматели Кирилл Дьяковский и Константин Петров из ООО "Дагфлот". Функции техзаказчика от имени фонда осуществлял Карамитдин Муртазалиевиз ООО "Проектсервис", инженерные работы выполнял индивидуальный предприниматель Р.Умаханов. За бесплатные стройматериалы хотим поблагодарить "Талгиспецстрой" в лице Ибадуллы Ибнухаджарова, а также компанию "Трансстрой" и руководителя Маму Алчагирова", – подчеркнула Ибрагимова.

Строительством водовода проект по сохранению озера не ограничится. Следующим шагом станет работа над восстановлением его флоры и фауны, и в перспективе – благоустройство всей прилегающей территории. Что касается опубликованной в СМИ и соцсетях информации о подтоплении озера и отсутствии необходимости его заполнения, то подтопления не было, пояснила Жемилат Ибрагимова.

"Был прорыв трубы на дороге, никак не повлиявший на озеро. Выйти за допустимые пределы при дополнительной подпитке оно не сможет из-за предусмотренного водосброса в Каспийское море", – объяснила она.