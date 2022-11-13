Отчет властей о строительстве сквера у озера Ак-Гёль вызвал критику махачкалинцев

13 ноября 2022, 07:40

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Власти Махачкалы отчитались о завершении строительства нового сквера около озера Ак-Гёль. Мэрия благоустроила территорию, но не уделила внимания зелени и не высадила новых насаждений, заявили пользователи социальной сети "ВКонтакте".

Как информировал "Кавказский узел", 1 ноября юрист Арсен Магомедов сообщил в Telegram, что в парке около озера Ак-Гёль в Махачкале неизвестные пытаются возобновить строительство храма. В тот же день мэрия Махачкалы отчиталась, что попытка строительства храма пресечена. Позже епархия объяснила работы на берегу озера Ак-Гёль религиозным обрядом.

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой прогулка "в защиту озера Ак-Гёль".

Мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался в своем Telegram-канале о завершении строительства нового сквера у озера Ак-Гёль. Также он опубликовал фото, на которых территория, о которой идет речь, показана до благоустройства и после.

"Локация набрала наибольшее количество голосов в ходе рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства на текущий год", – пояснил Дадаев.

Снимки благоустроенной территории около озера Ак-Гёль были опубликованы вечером 12 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны около 150 тысяч пользователей. На 06.55 мск 13 ноября эта запись набрала 88 отметок с реакцией пользователей и 39 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в негативном ключе.

"Там еще работы непочатый край. И вопрос: сквер то привели в порядок, а траву в озере вырубить не пробовали? Или толстолобиков запустить хотя бы. Есть места, где ноги переломать можно вдоль озера, особенно за домом верх дном... Покраска забора вдоль озера. Положить плитку, много ума не надо, а реально привести все в должный вид, похоже проблема. Молчу о поливе деревьев. Там просто заливают их, включая воду, что убивает корневую в данном случае молодых саженцев. И что за стройка церкви идет за забором? Она там для чего? Ей там не место. Прихожан там не будет так же, как и на площади в часовне", – написала Ася Михайлова.

"Серо, скучно, однообразно и безвкусно", – считает Дауд Шиллер.

"Зачем это делать для туристов, когда свой же народ критикует тебя?" – спросил Гаджи Мусаев.

"Махачкала меняется только по дороге, по которой ездит глава республики и гости столицы", – заявил Мурад Самедов.

"Чего так мало зелени оставили?" – спросил Артур Макаев.

"Озеленили бы лучше. А то и так этими новостройками загрязнили город", – считает Салима Наврузова.

"Жаль, что не додумались построить терренкур вокруг озера. Вот, что действительно поменяло бы облик города", – написала Умугат Биарсланова.

Некоторые пользователи при этом высказались менее критично. "Вот видите, оказывается, не так уж и трудно было все это сделать", – отметил Раджаб Муцалханов.

"Махачкала процветает", – написала Фарида Сафаралиева.

Напомним, ранее махачкалинские активисты неоднократно выступали против застройки и загрязнения берегов озера Ак-Гёль. В сентябре 2021 года чиновники сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд, а к водоему проведут водопровод. 27 мая активисты отметили, что водовода для заполнения махачкалинского озера Ак-Гёль помог поднять уровень воды в нем, но необходимо очистить дно озера и благоустроить прилегающую территорию.

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