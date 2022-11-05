Епархия объяснила религиозным обрядом работы на берегу озера Ак-Гёль

05 ноября 2022, 01:27

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Представитель махачкалинской епархии пояснил работы на берегу озера Ак-Гёль подготовкой к проведению религиозного обряда, сообщили активисты. Обряд заключается в освящении котлована под строительство, значит церковь уверена, что храм будет построен, указали пользователи сети.

Как сообщал "Кавказский узел", юрист Арсен Магомедов заявил о возобновлении строительства храма в парке около озера Ак-Гёль. Комментаторы раскритиковали тех, кто пытается строить здания около этого озера, а мэрия Махачкалы отчиталась, что попытка строительства храма пресечена. В ноябре 2016 года стало известно, что власти Махачкалы выделили один гектар земли в парковой зоне поселка Редукторный для строительства нового православного собора. Против строительства у озера Ак-Гёль выступила группа махачкалинцев, преимущественно православных. Они заявили, что не хотят застройки парковой зоны, так как в Махачкале уже существует "дефицит зелени и парков".

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой прогулка "в защиту озера Ак-Гёль".

Работы на берегу озера Ак-Гёль продолжаются, несмотря на запрет мэрии, сообщил глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "В нарушение закона строительные работы ведутся. Епархия это все называет религиозным обрядом. Думаю, администрация Ленинского района и города должны пресечь незаконные действия", - написал он на своей странице в Facebook* 2 ноября, приложив фото котлована.

Эта запись набрала к 00.30 мск на его странице, на которую подписаны 4595 человек, 34 комментария. "Впервые вижу такой масштабный "обряд", включая все религии", - написала Марина М-ва. "Обряд просто включает в себя котлован, щебенку, цемент, потом фундамент. Разрешение скорей всего дадут, под давлением сверху" - предположил Abu Said. "Это старинный религиозный обряд "Фундамент", - добавил Мямма Рамазанов.

Юрист Арсен Магомедов в своем Telegram-канале проинформировал, что секретарь Махачкалинской епархии отец Силуан сообщил ему, что "работы связаны с выкапыванием ямы для того, чтобы провести религиозный обряд с участием Владыки и иных официальных лиц". "Этот обряд необходим для последующего строительства, которое не начнется раньше следующей весны и не будет осуществляться без получения всех необходимых разрешительных документов", - указано в сообщении от 1 ноября. Магомедов добавил, что по его информации, обряд намечен на 6 декабря, а его собеседник, отец Силуан, предложил всем интересующимся посмотреть на него.

Эту запись прокомментировали 28 человек. "Это значит, строительство храма будет! И они не сомневаются в этом, так как проводят соответствующий обряд. Необходимо выделить земельный участок для строительства храма за пределами парка. И пусть там проводят этот обряд", - написал Ахмед Ахмедов. "Именно так. Они уже закладывали там камень, нагнали казаков, торжественно что-то открывали, вооружали крест, в общем "метили территорию"", - ответила журналистка Светлана Анохина. "А рытье котлована без разрешения на строительство разве законно? Это не часть строительных работ?" - спросил Умар Бутаев. "А больше мест нигде нет для строительства?" - поинтересовалась Lyubov Smorodina.

Часть комментаторов выступили в поддержку строительства. "Пусть строят храм - иначе продадут землю и отгрохают дома", - написал Oxygen. "Что вы так докопались до храма, где вы раньше были, когда всю прибрежную зону озера застроили жилыми домами магазинами, кафе?" - спросил Sodium acrobate.

Движение "ГородНаш" на своей странице в Instagram* сообщило, что выступает "не против строительства церкви". "Мы против застройки парка и против того, чтобы власти застраивали те территории, которые как-то удалось сохранить от алчных чиновников и застройщиков. В Махачкале не хватает парковых зон, так же зелёных насаждений", - указано в сообщении от 4 ноября.

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