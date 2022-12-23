Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в минометных обстрелах

23 декабря 2022, 09:07

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Азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета приграничные позиции армянских военных, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило о минометных обстрелах своих позиций с армянской стороны.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 17 декабря Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Сегодня около 03.15 (02.15 мск) подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия и миномета армянские позиции у села Верин Шоржа, сообщило Минобороны Армении. "С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:30 (07.30 мск) 23 декабря ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в публикации, размещенной в 07.30 мск на сайте ведомства.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах со стороны позиции около Верин Шоржа. "С 21.20 (20.20 мск) 22 декабря по 04.10 (03.10 мск) 23 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик, Бязирхана и Моллабайрамлы Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном в 08.21 мск на сайте министерства.

Напомним, 24 ноября 2020 года, после 44-дневной войны, карабахские военные были выведены из Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар). Местные жители перед отъездом поджигали свои дома, офисы и объекты инфраструктуры. Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район 25 ноября 2020 года.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

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