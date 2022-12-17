Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах

17 декабря 2022, 16:40

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Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям, заявило Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают регулярный обмен обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после сентябрьской эскалации пограничного конфликта. Так, 16 декабря Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции азербайджанских войск. Эта информация не соответствует действительности, возразило военное ведомство Армении.

Об обстрелах своих позиций Минобороны Азербайджана сообщило сегодня на своем сайте. В частности, в 23.55 (22.55 мск) 16 декабря подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Зейлик Кельбаджарского района, говорится в сообщении.

"Кроме того, 17 декабря в 09:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нагдалы Лачинского района", - говорится в публикации.

Подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры", подчеркивается в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Армении сегодня отвергло обвинение. "Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию: 16 декабря в 23:35 подразделения Вооруженных сил Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны", - цитирует сообщение министерства "Новости-Армения".

Военное ведомство Нагорного Карабаха также назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны. "Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики 17 декабря около 09:05 якобы открыли огонь по направлению азербайджанских позиций, является дезинформацией", - цитирует заявление Минобороны Нагорного Карабаха News.am.

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