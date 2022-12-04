Дело Инала Бамбетова вновь поступило в суд

04 декабря 2022, 21:47

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Полиция вновь отправила в суд административное дело жителя Нальчика Инала Бамбетова, обвиненного в дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября стало известно, что суд отказался рассматривать административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на жителя Нальчика Инала Бамбетова. Административный протокол был возвращен в полицию из-за выявленных недостатков и нарушений.

В суд Нальчика вернулось административное дело местного жителя Инала Бамбетова, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В протоколе полиция заявила, что житель Нальчика разместил антивоенную надпись и картинку на стене гаража,указало издание.

Напомним, что ранее суд вернул дело в полицию, поскольку материалах не был указан конкретный гараж, не указано, в каком контексте размещена надпись и к какому событию относится, а также, что "из материалов дела непонятно, в чем заключается дискредитация вооруженных сил РФ".

Напомним также, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Она опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал краснодарский адвокат Михаил Беньяш**.

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* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.