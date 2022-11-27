27 ноября 2022, 05:42

Суд отказался рассматривать дело жителя Нальчика о дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на жителя Нальчика Инала Бамбетова, возвращен в полицию из-за выявленных недостатков и нарушений.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. 27 сентября суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Нальчика Сакиму Хуштову, признав ее виновной в дискредитации военных. По версии полиции, Хуштова находилась на площади, где проходила акция против мобилизации, и "проявляла явное пренебрежение к проводимой политике, высказывая свои ошибочные суждения". 14 ноября апелляционная инстанция оставила приговор Хуштовой в силе.

Суд в Нальчике вернул административное дело Инала Бамбетова в полицию. Он обвинялся в дискредитации российской армии, протокол против него был составлен за антивоенную надпись и рисунка на стене гаража, информируют 26 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Решение суда было принято 11 ноября, определение опубликовано 26 ноября. В нем отмечается, что "из протокола об административном правонарушении следует, что [Бамбетов] на тыльной стороне гаража оставил надпись и изображение с целью дискредитации использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира".

При этом суд утверждает, что "в протоколе об административном правонарушении не указано, в каком контексте оно было размещено и к какому событию относится", а также, что "из материалов дела непонятно, в чем заключается дискредитация вооруженных сил РФ и являются ли указанные слова и изображение флага таковыми".

Суд принял решение "возвратить протокол об административном правонарушении <...>, составленный в отношении Бамбетова <...> по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ с приложенными документами в УМВД России по <...> для устранения выявленных недостатков и нарушений".

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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