Свидетель Иеговы* в Адыгее арестован за богослужения в Zoom

09 ноября 2022, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

67-летний член совета религиозной организации Свидетели Иеговы* в Майкопе, проводивший собрания и богослужения в интернете, задержан и арестован, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", в октябре были проведены обыски в домах минимум троих Свидетелей Иеговы* в Майкопе. Они были доставлены на допрос, одного отправили в изолятор.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Дело об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК России) возбуждено в отношении 67-летнего жителя Майкопа. По данным следствия, член совета Свидетелей Иеговы* с 2017 года посредством мобильного приложения Zoom проводил и координировал собрания, выступления и богослужения, а также склонял других жителей республики вступить в ряды организации, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Комментариев задержанного и его представителей в связи с сообщением Следкома пока не поступало.

Напомним, что в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма.

На практике прокуратура игнорирует это решение, сообщил 14 апреля "Кавказскому узлу" представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

По мнению Сивульского, оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* - редкое явление в российской судебной системе. Так, в октябре 2020 года суд в Кабардино-Балкарии оправдал Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму, ему назначено 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за необоснованное уголовное преследование.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.