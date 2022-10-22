Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".

22 октября 2022, 06:50

Обыски прошли в домах майкопских Свидетелей Иеговы*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обысков трое Свидетелей Иеговы* в Майкопе были доставлены на допрос, одного из них отправили в изолятор.

Как писал "Кавказский узел", в апреле силовики провели обыски не менее чем по пяти адреса Свидетелей Иеговы* в Майкопе, двоих верующих доставляли на допрос.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Силовики провели обыски в домах минимум троих Свидетелей Иеговы* в Майкопе, информирует 21 октября "ОВД-Инфо"**.

После обысков силовики отвезли троих верующих на допрос, двоих из них отпустили, а третьего, 67-летнего Николая Воищева отправили в изолятор временного содержания. В отношении Воищева возбуждено уголовное дело, однако по какой статье - неизвестно.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме", "Кубанский Свидетель Иеговы* приговорен к трем годам колонии", "Свидетель Иеговы* приговорен к трем годам колонии на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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