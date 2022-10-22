Обыски прошли в домах майкопских Свидетелей Иеговы*

22 октября 2022, 06:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обысков трое Свидетелей Иеговы* в Майкопе были доставлены на допрос, одного из них отправили в изолятор.

Как писал "Кавказский узел", в апреле силовики провели обыски не менее чем по пяти адреса Свидетелей Иеговы* в Майкопе, двоих верующих доставляли на допрос.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Силовики провели обыски в домах минимум троих Свидетелей Иеговы* в Майкопе, информирует 21 октября "ОВД-Инфо"**.

После обысков силовики отвезли троих верующих на допрос, двоих из них отпустили, а третьего, 67-летнего Николая Воищева отправили в изолятор временного содержания. В отношении Воищева возбуждено уголовное дело, однако по какой статье - неизвестно.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.