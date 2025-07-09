Дело двух верующих из Адыгейска дошло до суда

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Следователи передали в суд дело арестованных в Адыгее Свидетелей Иеговы* Алексея Дмитриева и Юрия Сергеечева. Оба верующих не признали обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Адыгейске прошли обыски в домах двух Свидетелей Иеговы* - Алексея Дмитриева и Юрия Сергеечева. Их задержали и отправили в СИЗО по обвинению в организации экстремистской деятельности. Правозащитники признали обоих верующих политзаключенными. У обоих арестованных государственные адвокаты, Дмитриеву защитник по назначению предложил признать вину.

Во время обысков у 90-летней матери Дмитриева и у жены Сергеечева случились гипертонические кризы. Сам Юрий Сергеечев за несколько дней до ареста был выписан из дневного стационара, где наблюдался из-за стенокардии и гипертонии.

Управление СКР по Адыгее отчиталось 8 июля о завершении расследования по делу двух жителей Адыгейска, обвиненных в вовлечении в деятельность экстремистской организации. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения.

Согласно версии следователей, двое жителей Адыгейска не прекратили деятельность религиозной организации после признания ее экстремистской в 2017 году, а "продолжили работу по вовлечению в число ее последователей жителей города". Согласно материалам дела, с июня 2021 года по декабрь 2024 года они регулярно встречались с одним из местных жителей, "склоняя его к участию в деятельности организации", говорится в сообщении на сайте республиканского СКР.

73-летний Юрий Сергеечев и 57-летний Алексей Дмитриев остаются в СИЗО. Верующие не признали вину, в связи с чем "следователь запретил им получать письма, свидания и телефонные звонки", отмечается в публикации ресурса, отслеживающего преследования Свидетелей Иеговы* в России.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы"*.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.