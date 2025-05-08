Двое верующих из Адыгеи задержаны после обысков

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Силовики задержали в Адыгейске Свидетелей Иеговы* Алексея Дмитриева и Юрия Сергеечева. До этого в их домах прошли обыски.

В Адыгейске 29 апреля прошли обыски у двух семей Свидетелей Иеговы*. 57-летнего Алексея Дмитриева и 74-летнего Юрия Сергеечева задержали и отправили в СИЗО, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Верующие находятся в СИЗО-2 Адыгеи. Задержанным предъявили обвинения, но какую именно статью им вменяют, пока неизвестно, говорится в сообщении.

Во время обыска силовики изъяли у Свидетелей Иеговы* электронные устройства и блокноты.

В ходе следственных мероприятий у 90-летней матери Дмитриева и у жены Сергеечева случились гипертонические кризы. У самого Юрия Сергеечева также есть проблемы с сердцем: он перенес два инфаркта, а за несколько дней до ареста его выписали из дневного стационара, где он наблюдался из-за стенокардии и гипертонии, указано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая Инвер Сиюхов, осужденный по экстремистской статье, вышел на свободу после четырех лет заключения в следственном изоляторе в поселке Тлюстенхабль. Инвер Сиюхов из Майкопа стал одним из четырех Свидетелей Иеговы* в Адыгее, столкнувшихся с уголовным преследованием по статьям об экстремистской организации, следует из данных сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских последователей этой религии. С марта 2022 года расследуется дело Георгия Годизова, сейчас оно на стадии предварительного следствия. Еще двое Свидетелей Иеговы* в Адыгее, Николай Сапаров и Николай Воищев, также осуждены и получили реальные сроки в колониях, Воищев также уже вышел на свободу.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.