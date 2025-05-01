Свидетель Иеговы* из Адыгеи отбыл весь срок заключения в СИЗО

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Инвер Сиюхов, осужденный по экстремисткой статье, вышел на свободу после четырех лет заключения в следственном изоляторе в поселке Тлюстенхабль.

Как писал "Кавказский узел", суд в Майкопе в 2024 году приговорил к шести годам колонии Свидетеля Иеговы* Инвера Сиюхова, хотя прокурор требовал для верующего девять лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности экстремистской орга­низации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор с уголовным преследованием в России столкнулись сотни Свидетелей Иеговы*, в том числе в ЮФО и СКФО, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

На свободу после четырех лет в СИЗО вышел Свидетель Иеговы из Адыгеи Инвер Сиюхов, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

С апреля 2021 года, когда Сиюхов был задержан после обыска в его доме, его содержали в СИЗО при ИК-1 строгого режима в поселке Тлюстенхабль в 110 км от Майкопа.

Долгое время в изоляторе верующий почти не выходил на прогулки, потому что в небольшом тюремном дворике одновременно находилось 40 человек, большинство из которых курящие. В помещении Сиюхов был вынужден ходить в шапке из-за постоянных сквозняков и холода, говорится в публикации.

Инвер Сиюхов из Майкопа стал одним из четырех Свидетелей Иеговы* в Адыгее, столкнувшихся с уголовным преследованием по статьям об экстремистской организации, следует из данных сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских последователей этой религии. Дело в отношении Сиюхова было заведено в апреле 2021 года. Кроме того, с марта 2022 года расследуется дело Георгия Годизова, сейчас оно на стадии предварительного следствия. Еще двое Свидетелей Иеговы* в Адыгее, Николай Сапаров и Николай Воищев, также осуждены и получили реальные сроки в колониях, Воищев уже вышел на свободу.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

**8 деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.