Свидетель Иеговы* в Адыгее приговорен к шести годам колонии

07 марта 2024, 23:58

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Суд в Майкопе приговорил к шести годам колонии Свидетеля Иеговы* Инвера Сиюхова, хотя прокурор требовал для верующего девять лет лишения свободы. Сиюхов стал уже третьим в Адыгее Свидетелем Иеговы, получившим реальный срок по статье об экстремистской организации.

"Кавказский узел" писал, что прокурор в прениях запросил для Инвера Сиюхова девять лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности экстремистской орга­низации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор с уголовным преследованием в России столкнулись сотни Свидетелей Иеговы, в том числе в ЮФО и СКФО, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Суд в Майкопе признал Инвера Сиюхова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права заниматься просветительской деятельностью, а также деятельностью, связанной с руководством и участием в религиозных общественных объединениях и организациях, сроком на четыре года, с ограничением свободы сроком на один год, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Майкопского горсуда.

Суд счел доказанной версию обвинения о том, что Сиюхов, являясь старейшиной одного из собраний местной религиозной организации, признанной экстремистской и ликвидированной решением суда, в нарушение правовых норм и будучи осведомленным о ликвидации организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», осуществлял организацию дальнейшей деятельности религиозного объединения, добавили в суде.

Участие верующего в деятельности организации выражалось в том числе в проведении в период с 17 августа 2017 года по 16 апреля 2021 года религиозных собраний Свидетелей Иеговы через видеоконференцсвязь, было организовано и проведено не менее 50 таких собраний, указали в пресс-службе суда.

Адвокат Сиюхова Руслан Дедухов воздержался от комментариев по итогам суда, но до приговора рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Инвер Сиюхов - не единственный в Адыгее Свидетель Иеговы, попавший под уголовное преследование. Верующие проходят по разным уголовным делам, так как их действия "выявлены и расследованы в разное время".

Эту информацию подтвердил также адвокат Антон Омельченко, практикующий защиту в судах Свидетелей Иеговы. «Там разные сроки начала дел и завершения», - отметил он.

Инвер Сиюхов из Майкопа стал одним из четырех Свидетелей Иеговы в Адыгее, столкнувшихся с уголовным преследованием по статьям об экстремистской организации, следует из данных сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских последователей этой религии. Дело в отношении Сиюхова было заведено в апреле 2021 года. Кроме того, с марта 2022 года расследуется дело Георгия Годизова, сейчас оно на стадии предварительного следствия. Еще двое Свидетелей Иеговы в Адыгее, Николай Сапаров и Николай Воищев, уже осуждены и получили реальные сроки в колониях.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский, проанализировав ситуацию в России за 2023 год, констатировал ужесточение приговоров верующим этой религии. «Можно утверждать об ужесточении. Появились более суровые приговоры, сроки стали больше. Например, во Владивостоке верующий получил 8 лет лишения свободы при том, что суд первой инстанции его сначала оправдал. В то же время остались суды, которые выносят более мягкие приговоры. Есть случаи условных сроков. Но их очень мало. Ужесточение - налицо», - резюмировал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Сивульский.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.