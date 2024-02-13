Прокурор запросил девять лет колонии для Свидетеля Иеговы* из Адыгеи

13 февраля 2024, 01:36

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Свидетель Иеговы* из Майкопа Инвер Сиюхов, уже почти три года содержащийся под арестом в изоляторе, должен быть приговорен судом к девяти годам лишения свободы, заявил прокурор в прениях сторон на процессе по делу верующего.

"Кавказский узел" писал, что Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор с уголовным преследованием в России столкнулись сотни Свидетелей Иеговы, в том числе в ЮФО и СКФО, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Инвер Сиюхов из Майкопа стал одним из четырех Свидетелей Иеговы в Адыгее, столкнувшихся с уголовным преследованием по статьям об экстремистской организации, следует из данных сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских последователей этой религии. Дело в отношении Сиюхова было заведено в апреле 2021 года. После обыска в его доме верующего арестовали и отправили в следственный изолятор. Дело Сиюхова с сентября 2021 года слушается в Майкопском городском суде, вскоре ожидается приговор.

В прениях прокурор попросил приговорить Инвера Сиюхова к девяти годам лишения свободы по обвинению в организации деятельности экстремистской орга­низации, сообщил 12 февраля на своем сайте правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2023 года суд в Майкопе приговорил 68-летнего Свидетеля Иеговы* Николая Воищева к трем годам колонии, также посчитав его организатором деятельности экстремистской организации. Кроме того, на шесть лет колонии в январе 2024 года осужден майкопский Свидетель Иеговы Николай Сапаров.

Ранее представитель Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский рассказал, что майкопская община Свидетелей Иеговы до ее запрета судом была многочисленной и активной. "Община возникла после того, как разрешили вернуться верующим, сосланным в Сибирь", – рассказал он "Кавказскому узлу".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.