Николай Сапаров осужден за экстремизм

18 января 2024, 14:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе приговорил Свидетеля Иеговы* Николая Сапарова к шести годам заключения, признав его виновным по делу об экстремизме.

Как информировал "Кавказский узел", 23 мая 2022 года адвокат Свидетеля Иеговы* из Майкопа Николая Сапарова Руслан Дедухов рассказал, что к его подзащитному применялись угрозы и физическое давление, чтобы тот признал вину. При этом, по словам защитника, в СИЗО к Сапарову относились "по уставу".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Майкопский городской суд приговорил Николая Сапарова к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на четыре года, признав его виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации", предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Ранее Сапаров рассказал в суде, что после задержания его избили, пытали электрошокером, пытаясь добиться признания. А обыск проводили с нарушениями, без понятых. В результате следовали нашли в доме предметы, которые, по словам верующего, ему не принадлежали.

Напомним, Сапаров был арестован 28 марта 2022 года. Ранее, 20 апреля 2022 года, ему было предъявлено обвинение в организации в Адыгее "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*.

Его супруга Наталья Сапарова рассказала ранее, что Николай Сапаров примерный семьянин и у него много друзей.

"Когда я выходила за него замуж, я знала, что он будет хорошим мужем, но я не знала, что настолько хорошим. Он прекрасный отец, максимум времени занимающийся с дочерью – сам достиг успехов в спорте и старался, чтобы дочь тоже была успешной. Все свое свободное время он проводит в семье. Мы всегда ездим в отпуск вместе – и ему без меня скучно, и мне без него. А еще он настоящий друг, вокруг него всегда образуются компании, и там, где он – всегда весело", – сказала Сапарова 23 мая 2022 года корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, представитель Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский отметил ранее, что майкопская община "Свидетелей Иеговы"* до того, как суд признал эту организацию экстремистской и запретил ее, была многочисленной и активной. "Там было несколько сотен верующих, проходили конгрессы, все процветало. Община возникла после того, как разрешили вернуться верующим, сосланным в Сибирь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.