68-летний Свидетель Иеговы* из Майкопа осужден на три года колонии

22 сентября 2023, 08:24

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Суд в Майкопе приговорил 68-летнего Свидетеля Иеговы* Николая Воищева к трем годам колонии, посчитав его организатором деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года 67-летний верующий из Майкопа Николай Воищев был арестован по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). По версии следствия, он систематически проводил и координировал собрания, выступления и богослужения с помощью интернета, а также "проводил идеологическую обработку" жителей Адыгеи для увеличения числа "последователей данной организации".

Защита просила перевести Воищева под домашний арест из-за хронического заболевания, требующего постоянного наблюдения у врача и приема препаратов. В мае правозащитники сообщили, что Николай Воищев не получает в СИЗО необходимое ему лечение, несмотря на то, что врачи подтвердили наличие у него серьезного заболевания.

Майкопский горсуд признал 68-летнего Николая Воищева виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорил его к трем годам колонии общего режима с ограничением свободы на год, сообщило 21 сентября "Кавказ.Реалии"** со ссылкой на сайт, освещающий преследование "Свидетелей Иеговы"* в России.

Также суд на четыре года запретил Воищеву заниматься просветительской деятельностью и участвовать в религиозных и общественных организациях.

Прокуратура запрашивала наказание в виде семи лет лишения свободы, приговор был вынесен 14 сентября. "С учетом проведенного времени в СИЗО, которое зачтено в срок наказания с повышающим коэффициентом "день за полтора", в колонии Воищеву осталось отбыть около полутора лет", - говорится в публикации.

По данным издания, в основу обвинения легли показания двух засекреченных свидетелей, сообщивших лишь, что Воищев является Свидетелем Иеговы*, но не слышавших от него призывов к экстремизму, а также психолингвистическая экспертиза, выполненная человеком, у которого нет лингвистического образования.

По состоянию на 08.21 мск, на сайте Майкопского горсуда в разделе "Судебное делопроизводство", где размещены карточки уголовных дел, не опубликована информация о деле Николая Воищева. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщении на странице результатов поиска по сайту.

Ранее представитель Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский рассказал, что майкопская община "Свидетелей Иеговы"* до того, как суд признал эту организацию экстремистской и запретил ее, была многочисленной и активной. "Там было несколько сотен верующих, проходили конгрессы, все процветало. Община возникла после того, как разрешили вернуться верующим, сосланным в Сибирь", – рассказал он "Кавказскому узлу".

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.