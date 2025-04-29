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22:53, 29 апреля 2025

Верующий из Адыгеи освобожден после трехлетнего заключения

Николай Воищев на выходе из колонии. Скриншот публикации в сообществе верующих / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Майкопчанин Николай Воищев, осужденный на три года по статье об экстремистской организации, освободился из колонии в Татарстане. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года 67-летний верующий из Майкопа Николай Воищев был арестован по обвинению в организации экстремистской деятельности. По версии следствия, он систематически проводил и координировал собрания, выступления и богослужения, а также "проводил идеологическую обработку" жителей Адыгеи. В сентябре 2023 года суд приговорил Воищева к трем годам колонии. В основу обвинения легли показания двух засекреченных свидетелей: они сообщили, что Воищев является Свидетелем Иеговы*, но не слышали от него призывов к экстремизму. 

Защита просила перевести Воищева под домашний арест из-за хронического заболевания, требующего постоянного наблюдения у врача и приема препаратов. В мае правозащитники сообщили, что Николай Воищев не получает в СИЗО необходимое ему лечение, несмотря на то, что врачи подтвердили наличие у него серьезного заболевания.

Воищев находился в колонии Альметьевска в Татарстане, с учетом пребывания в СИЗО до приговора он полностью отбыл назначенный ему срок. В колонии он получил специальность оператора котельной, сообщил сегодня правозащитный проект “ОВД-Инфо”**. 

Выйдя на свободу, майкопчанин отметил, что вера помогла ему перенести трудности заключения. "Я являюсь христианином уже более 50 лет. Произошедшее со мной не изменило моих убеждений", - приводит слова Воищева издание. 

По словам верующего, в заключении состояние его здоровья ухудшилось. У пенсионера еще до ареста диагностировали опухоль, а во время пребывания в следственном изоляторе он не получал прописанных ему лекарств.

Позже Воищеву все же удалось получить необходимые медикаменты, однако в колонии у него усугубилась гипертоническая болезнь. Осужденный страдал от частых головных болей, отмечает сайт, освещающий преследование "Свидетелей Иеговы"* в России.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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