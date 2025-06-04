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17:48, 4 июня 2025

Два Свидетеля Иеговы* из Адыгейска признаны политзаключенными

Политзаключенные. Коллаж https://memopzk.org/news/my-schitaem-politzaklyuchyonnymi-yuriya-sergeecheva-i-alekseya-dmitrieva/ признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники признали политзаключенными верующих из Адыгейска Алексея Дмитриева и Юрия Сергеечева, обвиняемых в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Адыгейске прошли обыски в домах двух Свидетелей Иеговы* - 57-летнего Алексея Дмитриева и 74-летнего Юрия Сергеечева. Их задержали и отправили в СИЗО. Во время обысков у 90-летней матери Дмитриева и у жены Сергеечева случились гипертонические кризы. Сам Юрий Сергеечев за несколько дней до ареста был выписан из дневного стационара, где наблюдался из-за стенокардии и гипертонии.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" сегодня объявил политзаключенными Юрия Сергеечева и Алексея Дмитриева.

По версии следствия, Дмитриев и Сергеечев проводили беседы с другим человеком и призывали его принять участие в деятельности местной религиозной организации.

"Мы считаем, что обвинения, предъявленные лишь на основании того, что те или иные люди, будучи верующими свидетелями Иеговы, принимали участие в обрядах и собраниях или распространяли материалы этой конфессии, являются дискриминационными и нарушают международные правовые нормы, в частности право на свободу вероисповедания. Обвинение по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации. – Прим. "Кавказского узла") прямо сводится к тому, что верующий был членом организованной религиозной группы, и является безусловно неправомерным", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Напомним, в апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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