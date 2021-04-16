Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме

16 апреля 2021, 16:22

Краснодарский краевой суд оставил без изменений беспрецедентно строгий приговор Свидетелю Иеговы* из Абинска Александру Ившину, получившему семь с половиной лет колонии по делу об экстремистской организации.

"Кавказский узел" писал, что суд в Абинске 10 февраля приговорил к семи с половиной годам колонии Свидетеля Иеговы* Александра Ившина по делу об экстремистской организации. Это самый жесткий из судебных приговоров, вынесенных Свидетелям Иеговы* в России после решения Верховного суда о запрете их организаций.

Минюст апреле 2017 года добился ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* в ЮФО и в СКФО, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Краевой суд полностью согласился с решением Абинского райсуда, который постановил отправить Александра Ившина в колонию общего режима и уничтожить его Библию в незапрещенном переводе. Апелляция на приговор Александру Ившину была рассмотрена 15 апреля, сообщил сегодня со ссылкой на источник среди верующих Credo.Press.

В карточке дела на сайте Краснодарского райсуда скрыта фамилия подсудимого, там есть только информация о статье (часть 1 статьи 282.2 УК России) и суде первой инстанции, который вынес приговор (Абинский районный суд). В расписании суда на 15 апреля это единственная апелляция на приговор по статье об экстремизме. Итоги заседания в карточке дела, по состоянию на 15.40 мск сегодня не отражены.

Ившин не признает свою вину и намерен обжаловать приговор в кассационном суде, отмечает в сегодняшней публикации ОВД-Инфо.

Уголовное дело в отношении Ившина возбудили весной 2020 года. Следователи вменили ему в вину обсуждения Библии со своими единоверцами по скайпу и совместное исполнение религиозных песен. Дело было передано в суд в декабре 2020 года, обвинение просило для Ившина восемь лет лишения свободы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Основанием для возбуждения дела против Ившина и нескольких его соверующих стало заявление, поступившее в ФСБ. Автор заявления, который выступил свидетелем обвинения в суде, признался, что не был лично знаком с Ившиным и только предполагает, что он был руководителем ликвидированной религиозной организации.

«Складывается ощущение, что меня судят не за экстремизм, а за то, что я просто продолжаю исповедовать мирную религию. На протяжении своей жизни я ни к кому не проявлял агрессию и ненависть», – заявлял Ившин в своем последнем слове перед оглашением приговора.

Осужденному 63 года. Во время следствия он около 9 месяцев провел под подпиской о невыезде. В августе 2020 года следствие добилось ареста его автомобиля. После приговора Абинского райсуда Ившин был взят под стражу. В СИЗО он заразился коронавирусом и перенес болезнь в тяжелой форме.

«Вынесенный судом срок Ившину явно несоразмерный. Суд, определяя меру наказания, должен учитывать в числе прочего не только ту общественную опасность, которую представляет дело, но также личность и возраст осужденного. Нынешний приговор – чрезмерно суровый, даже если совершенное преступление было правильно квалифицировано", - считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский, чьи слова 16 февраля 2021 года цитировала "Независимая газета".

"Уголовные дела по свидетелям Иеговы идут сплошным потоком с 2018 года. За прошлый год, по нашим подсчетам, было осуждено 46 человек. Это очень много. С такой скоростью, наверное, ни одна кампания гонений в последнее время не разворачивалась. Сейчас постепенно ужесточаются наказания (...) и нет никакой логики, почему здесь дают условно, а там – реально, здесь много, а там мало", - отмечал глава информационно-аналитического центра «Сова»** Александр Верховский, чьи слова приводит издание.

Обыски у Ившина в апреле 2020 года проводились параллельно с обысками у ряда Свидетелей Иеговы* из кубанских станиц Павловская и Холмская. 30 марта один из них, Олег Данилов, был приговорен к трем годам общего режима.

7 апреля 2021 года у верующих в станице Холмской Абинского района прошли новые обыски: следователи заподозрили еще нескольких местных жителей - четырех мужчин в возрасте от 38 до 60 лет - в причастности к экстремистской организации, писало издание "Югополис".

Позже стало известно, что обыски в тот день проводились, в частности, у верующих Анны Ермак и Ольги Пономаревой - у них изъяли электронику, носители информации и тетради с личными записями. По словам Пономаревой, следователь предлагал ей дать показания против своих друзей и грозил ей арестом, но в итоге женщину оставили под подпиской о невыезде. Еще двоих верующих-мужчин, в том числе Александра Николаева, силовики 7 апреля отвезли на допрос по делу об экстремистской организации, писало 14 апреля ОВД-Инфо.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** организации включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ.