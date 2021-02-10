Александр Ишвин. Скриншот фрагмента страницы сайта, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

10 февраля 2021, 23:59

Свидетель Иеговы* в Абинске получил 7,5 года колонии

Суд в Абинске приговорил к семи с половиной годам колонии Свидетеля Иеговы* Александра Ишвина по делу об экстремистской организации. Это самый жесткий из судебных приговоров, вынесенных Свидетелям Иеговы* в России после решения Верховного суда о запрете их организаций.

"Кавказский узел" писал, что Александр Ишвин стал одним из шести Свидетелей Иеговы* на Кубани, подвергшихся уголовному преследованию по делу об экстремизме. Двум сочинским верующим, исповедующим эту религию, Николаю Кузичкину и Вячеславу Попову, суд назначил гораздо меньшие сроки, которые они на момент приговора практически уже отбыли.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись в том числе 35 Свидетелей Иеговы* в ЮФО и 23 в СКФО, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Сегодня Абинский районный суд приговорил 63-летнего Александра Ившина к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о запрещенной судом организации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Он подчеркнул, что приговор Ишвину стал самым жестким из всех вынесенных российскими судами приговоров Свидетелям Иеговы* после решения Верховного суда по иску Минюста.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Ившина весной 2020 года. Следователи вменили ему в вину то, что он обсуждал Библию со своими единоверцами по скайпу и совместно с ними исполнял религиозные песни. Дело было передано в суд в декабре 2020 года, обвинение просило для Ившина восемь лет лишения свободы. Верующий на суде заявил, что невиновен, и он будет подавать апелляцию, рассказал Сивульский.

До приговора Александру Ишвину самым жестким судебным приговором Свидетелю Иеговы* в России было решение суда первой инстанции дать 6,5 года колонии верующему из Пскова Геннадию Шпаковскому, указано на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

На сайте Абинского районного суда есть информация о назначении на сегодня слушаний по уголовному делу по статье об экстремистской организации (статья 282.2 Уголовного кодекса России), но в карточке нет информации о сути дела, не называется фамилия подсудимого и нет информации о том, какое решение принял суд. 

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен", "Свидетель Иеговы* Галина Паркова получила условный срок", "Верховный суд Кабардино-Балкарии занял сторону Залипаева в споре с прокуратурой".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2021, 23:57

  • Суд признал законным отсутствие проверки по заявлению Ципиновой

    Следователь окружного управления СКР два с половиной месяца не проверял сообщение адвоката Дианы Ципиновой о преступлении силовиков, хотя суд уже признал незаконным бездействие предыдущего следователя по этому делу. Копию постановления с отметкой о его вступлении в силу следователь не получал, поэтому его бездействие оправданно, решил суд.

10 февраля 2021, 23:32

10 февраля 2021, 23:08

  • Житель Ставрополя потребовал расследовать подмену куклами трупов детей

    Отец умершей в ставропольском роддоме двойни во время похорон в Дагестане вскрыл погребальное покрывало и обнаружил там кукол, а не тела новорожденных, следует из обнародованного журналистом Исрафилом Исрафиловым документа Бабаюртовского отдела полиции. МВД Дагестана подтвердило достоверность снятого на кладбище видео с куклами в саване.

10 февраля 2021, 22:25

  • Нальчане пожаловались на заторы у рынка

    На автодороге в районе рынка Дубки в Нальчике каждое утро образуется затор и люди опаздывают на работу, сообщили пользователи Instagram, обвинив в этом сотрудников ДПС. Полицейские пресекают попытки объехать пробку по обочине, но нужно и расширить дорогу, указали нальчане.

10 февраля 2021, 21:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи