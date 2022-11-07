Жертвы репрессий пожаловались в Конституционный суд на неисполнение его же решений

07 ноября 2022, 12:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три года назад Конституционный суд признал права людей, родившиеся в семьях репрессированных из разных регионов, в том числе Юга России, право вернуться домой и незамедлительно получить жилье. Однако это решение так и не исполнено. Глава профильного комитета Госдумы признал, что все предложенные проекты закона оказались "заморожены".

19 человек, родившихся в семьях репрессированных, пожаловались Конституционному суду, что не исполняется судебное решение о том, чтобы им было предоставлено жилье в том городе, где их семьи жили на момент ареста. Речь идет о принятом еще в 1991 году законе "О реабилитации жертв политических репрессий", который гарантирует "детям ГУЛАГа" право на бесплатное жилье в том населенном пункте, где жили их родители до ареста или высылки, сообщил сегодня, 7 ноября "Коммерсант".

В 2005 году Госдума приняла поправку, что реабилитированные обеспечиваются жильем в порядке, предусмотренном законодательством субъектов России. После чего почти все российские регионы выставили невыполнимые для заявителей условия. В декабре 2019 года Конституционный суд признал нарушение прав реабилитированных и постановил незамедлительно исправить закон. При этом суд отметил преклонный возраст жертв репрессий – им на тот момент было от 60 до 90 лет.

В октябре 2021 года "дети ГУЛАГА" в судебном порядке потребовали признать незаконным бездействие Госдумы. Но им было отказано в принятии иска, и они снова обратились в суд. Теперь они пожаловались на ряд норм закона о Конституционном суде, Кодекса административного судопроизводства и регламента Госдумы. По их мнению те нормы, на которые они жалуются, не предусматривают исполнения решений Конституционного суда и потому не гарантируют внесение поправок в нормы, признанные не соответствующим Конституции, сказано в публикации.

«Дети ГУЛАГа» добиваются возвращения не только в Москву и Санкт-Петербург, но в регионы, в том числе в Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край, говорится в публикации.

По сути, вопросы исправления неконституционных законов оставлены сейчас на усмотрение парламента, считает юрист центра защиты прав человека "Мемориал" Григорий Вайпан, который участвовал в подготовке жалобы "Детей ГУЛАГа" в суд.

"Мы больше не можем ждать: время идет, и люди умирают", – заявил он "Коммерсанту"

"Важные истории"* в январе текущего года сделали анализ списков очередей на жилье, в которых стоят родственники жертв сталинских репрессий, чтобы вернуться в города, где их семьи жили на момент ареста. Согласно исследованию, в 40% российских регионов очередь затянется больше чем на 15 лет.

Юрист добавил, что 74-летний мужчина, который имел право на жилье, умер незадолго до подачи иска в Верховный суд. Еще один умер уже после того, как был подан иск, ему было 80 лет. Из-за преклонного возраста на компенсацию жилья претендуют около 650 человек и от государства требуется не более 3,5 млрд рублей. Причем, эти расчеты сделаны на основе московских цен и в реальности сумма окажется еще ниже, отметил Григорий Вайпан.

Юрист отметил, что финансирование может быть произведено двумя способами – либо из федерального бюджета, либо из резервного фонда правительства России. Григорий Вайпан также задался вопросами, почему к этим консультациям не привлечен никто из "детей ГУЛАГа".

При этом в 2020 году в Госдуму был внесен законопроект, который отправлял "детей ГУЛАГа" в общую очередь на льготное жилье. В таком случае пожилым пришлось бы ждать еще 25–30 лет. Но законопроект остался без движения.

Альтернативный документ разработали депутаты Госдумы Сергей Миронов и Галина Хованская. Они предложили выделять жильё "детям ГУЛАГа" в приоритетном порядке, по аналогии с ветеранами Великой Отечественной. Однако этот законопроект также не получил движения.

Депутаты Госдумы "не пришли к единому мнению"

Депутат Ярослав Нилов, который возглавляет профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявил, что законопроект не продвигается из-за поправки о финансировании жилья "детям ГУЛАГА". "Эта поправка вызвала определенные дискуссии. Был запущен процесс консультаций и согласований, но к единому мнению до сих пор не пришли", – привел "Коммерсант" слова Нилова.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявляла о том, что жертв репрессий нужно обеспечить жильем в течение трех лет. Два специальных докладчика ООН призвали Россию обеспечить жертв репрессий жильем в течение двух лет. Более долгий срок в такой ситуации несовместим с международными стандартами, заявили они, информировало BBC*.

Постановление Конституционного суда о выделении жилья "детям ГУЛАГа" должно было быть исполненным немедленно, отметила в 2019 году ведущий эксперт Института права и публичной политики Ольга Кряжкова, комментируя решение КС.

"Они должны приниматься на жилищный учет без соблюдения условий, предусмотренных жилищным законодательством. Временный порядок обязателен как для Москвы, так и для других субъектов РФ, где ситуация аналогична московской. Не подлежит сомнению, что этот порядок касается как заявительниц по делу, так и всех остальных жертв советских репрессий, объективно имеющих право вернуться на прежнее место жительства, – привела 12 декабря 2019 года слова Кряжковой на своем сайте "Адвокатская газета".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.