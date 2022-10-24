Прохожие поддержали требования организаторов протестной акции в Баку

24 октября 2022, 19:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди задержанных силовиками в Баку оказались не только представители оппозиции, но и обычные горожане, недовольные безработицей и низкими зарплатами. Некоторые прохожие, наблюдавшие за разгоном митинга, поддержали требования оппозиционеров открыть сухопутные границы страны и провести в Азербайджане демократические реформы.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Баку сегодня разогнали митинг оппозиции, требовавшей свободы собраний и освобождения политзаключенных. Задержаны больше ста человек, имена 40 из них установлены, еще 10 человек были задержаны до начала акции, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), которая организовала акцию. Пришедшие на митинг были не задержаны, а удалены с территории, заявили в полиции.

Мэрия Баку не разрешила ПНФА провести сегодня акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию. Сегодня утром были задержаны несколько оппозиционеров, в том числе члены оргкомитета по проведению протестной акции.

Силовики задерживали на площадке перед станцией метро не только представителей оппозиции. В частности, одну женщину увели к припаркованным неподалеку полицейским автобусам и служебным машинам сразу после того, как она сказала, что «недовольна правительством», потому что «нет работы», передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Сначала протестующие прибывали по одному, затем стали появляться группы из 4-6 и более людей, которые шли, держась за руки, и скандировали лозунги: «Свободу!», «В отставку [руководство страны]!», «Свободу политзаключенным!». С ними обращались особенно жестко, волокли к полицейским машинам, скрутив им руки за спинами. В этом усердствовал и офицер полиции в звании полковника, который лично участвовал в задержаниях.

Среди задержанных были и пожилые женщины. "Мой муж 50 лет работал педагогом, а его пенсия всего 300 манатов (около 180 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). Разве на эти деньги можно прожить? Хотим достойной жизни, свободы, не заглушайте наши голоса", - успела сказать одна из них, после чего ее задержали.

Задержанных женщин в основном сажали в спецавтобусы. Но они и там скандировали лозунги, после чего их вывезли в неизвестном направлении.

Многие прохожие, наблюдавшие задержания, не понимали, что происходит, и спрашивали у журналистов о причинах происходящего, а услышав ответы, молча кивали и спешно удалялись.

Некоторые возмущались тем, что полиция перекрыла им привычную дорогу, но после настойчивых требований силовиков направлялись на противоположную сторону дороги через подземный переход.

За час до начала акции усиленные наряды полиции перекрыли пешеходное движение в направлении входа в городскую администрацию, около которой планировался митинг. Кроме того, полиция взяла под наблюдение площадку перед расположенной рядом с мэрией станцией метро «Ичери шехер».

Многие прохожие старались издали наблюдать за происходящим. Некоторые из них согласились поделиться с корреспондентом «Кавказского узла» своим мнением о требованиях оппозиции.

Так, мужчина среднего возраста, представившийся Али, сказал, что считает «справедливыми» претензии оппозиционеров к властям. "Я дипломированный инженер, но не могу найти работу по специальности. Приходится зарабатывать на хлеб выполнением электрических работ в квартирах в новостройках. Но это работа не постоянная, иногда неделями заказов не бывает. А все из-за того, что богатствами страны обогащается кучка людей. Из-за недемократичности выборов страной правят одни и те же. Депутаты не заботятся о народе, потому что их выбирают не граждане, а назначает власть. Пока народ не будет контролировать правительство, так и будет продолжаться", - сказал Али.

Анонсируя митинг, ПНФА озвучила и свои требования, первым из которых было названо прекращение ограничения свободы собраний. Среди проблем, волнующих граждан, в партии назвали «безработицу, резкое подорожание цен, отсутствие пособий детям из малоимущих семей, нехватку средств на пропитание людей». В числе других требований ПНФА - освобождение политзаключенных, открытие сухопутных границ Азербайджана и проведение свободных выборов и "кардинальных демократических реформ".

Пожилая женщина Сакина сообщила, что о намеченной на сегодня акции узнала от дочери. "Я слышала, что люди придут требовать открытия сухопутных границ. Я тоже поддерживаю это требование. У меня сын с семьей живут в России, в Ростове, у него трое детей. Я уже три года не вижу своих внуков. Раньше они каждый год приезжали на автобусе. Сейчас граница закрыта, можно прилететь только самолетом. Но билеты стоят очень дорого. Этим летом только сын один смог прилететь. Ведь пандемия же закончилась, чего же они держат границы закрытыми?" – посетовала женщина.

Молодой мужчина по имени Шакир отметил, что поддерживает требования оппозиции. "Хотя страна у нас богатая, но почему-то народ в основной массе бедствует. Работу найти сложно. У меня семья большая. На моем попечении пожилые родители-пенсионеры, супруга, которая не может устроиться на работу, и двое малолетних детей. Чтобы прокормить семью, я каждый день по 12 часов за рулем моей машины, на которой оказываю услуги такси. Я тоже хотел бы иметь стабильную работу, зарплату... Поэтому я считаю, что в стране должны быть перемены, власть должна поменяться, должны прийти новые люди из народа", - сказал Шакир.

Женщина среднего возраста в свою очередь выразила недовольство акцией протеста. "Я не понимаю вот этого крика-шума. У нас в стране все стабильно, порядок. А те, кто называют себя «оппозицией», еще что-то толковое не предложили. Они хотят свободы. А разве ее нет? Так сами же ругают власть, ругаются между собой в социальных сетях. Выходя на улицы, они только отталкивают от себя людей. Из-за них все движение транспорта замедлилось вокруг", - сказала она, отказавшись представиться.

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