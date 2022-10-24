Организаторы митинга оппозиции в Баку сообщили о десятках задержанных

24 октября 2022, 17:10

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Силовики в Баку разогнали митинг оппозиции, требовавшей свободы собраний и освобождения политзаключенных, задержаны не менее 40 человек, сообщили организаторы. Пришедшие на митинг были не задержаны, а удалены с территории, заявили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Баку были задержаны несколько членов оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), в том числе члены оргкомитета по проведению протестной акции, которая была намечена на 15 мск.

Мэрия Баку не разрешила оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) провести сегодня акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию.

За час до начала акции усиленные наряды полиции перекрыли пешеходное движение в направлении входа в городскую администрацию, около которой планировался митинг.

Кроме того, полиция взяла под наблюдение площадку перед расположенной рядом с мэрией станцией метро «Ичери шехер». На узкой улице, примыкающей к городской администрации, стояли два спецавтобуса с зарешеченными окнами и десяток полицейских машин.

Примерно с 15.30 (14.30 мск) на площадке перед станцией метро стали появляться первые протестующие. Как только они подходили к журналистам, чтобы выступить перед ними, этих людей сразу задерживали, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

На месте были задержаны, предположительно, более 100 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член президиума ПНФА Ильхам Гусейн. "Около 40 человек мы уже установили поименно. Большинство из них члены ПНФА, есть также представители партии «Мусават», Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Сейчас уточняем список всех задержанных и их дальнейшую судьбу. Еще 10 человек были задержаны перед акцией", - сказал он, добавив, что протестующие не приняли резолюцию акции.

Полиция "приняла меры по пресечению несогласованного собрания", говорится в ответе МВД на запрос корреспондента "Кавказского узла". Согласно сообщению, задержанных не было, а участники несогласованной акции "были удалены с территории".

Напомним, 30 сентября полиция также пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны десятки человек. В МВД заявили, что задержанных на акции не было, а участники несогласованной акции были "удалены с территории". Ранее партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести эту акцию протеста, но получила отказ, который сочла неправомерным.

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