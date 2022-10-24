В Баку начались задержания оппозиционеров в преддверии митинга

24 октября 2022, 12:39

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В день назначенной оппозицией протестной акции в Баку полиция проводит превентивные задержания оппозиционеров, сообщили активисты.

Как писал «Кавказский узел», администрация Баку не разрешила оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) провести 24 октября акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию.

Член Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Энвер Агамалызаде был задержан 24 октября около 7.30 (6.30 по мск).

«Энвера Агамалызаде без всяких разъяснений сотрудники полиции забрали из дома. Пожилого человека принудительно вывели, посадили в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении. У нас нет никакой информации, где содержат Энвера Агамалызаде и каковое его состояние. Вероятно, задержание связано с сегодняшней акцией протеста, которую назначила партия Народного фронта Азербайджана. Агамалызаде активный участник антиправительственных демонстраций», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава АПДБ Губад Ибадоглу, который в настоящее время находится в академической командировке в связи с научно-педагогической работой в Лондоне.

Со вчерашнего дня перестал выходить на связь и член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу.

«Он (Тофиг Ягублу) вчера вышел из дома, оставив мобильный телефон. Он не вернулся и никакой связи с ним нет», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» зять Ягублу, зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

В пресс-службе ПНФА корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что несколько активистов партии, среди которых есть и члены оргкомитета по проведению протестной акции, с утра были задержаны. «Мы объявим о числе задержанных и обнародуем список с их фамилиями за час до назначенного времени акции», - сказал представитель партии.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев утверждений о задержании активистов, сославшись на отсутствие информации. При этом в ведомстве подчеркнули, что полицией будут принят предусмотренные законом меры по пресечения собрания, не согласованного с городскими властями.

Напомним, что 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны десятки человек. В МВД заявили, что задержанных на акции не было, а участники несогласованной акции были "удалены с территории". Ранее партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести эту акцию протеста, но получила отказ, который сочла неправомерным.

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