Неправительственный институт заявил о практике политически мотивированных арестов в Азербайджане

27 августа 2022, 13:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане распространена практика политически мотивированных административных арестов. Они применяются произвольно в нарушение требований национального законодательства и Европейской конвенции прав человека, заявил местный неправительственный Институт демократических инициатив.

НПО "Институт демократических инициатив" (ИДИ) была учреждена 5 ноября 2013 года группой юристов и общественных активистов с целью содействия формированию в Азербайджане открытого общества путем демократических инициатив. Возглавляет ИДИ член Центризбиркома страны по квоте партии "Умид" (Надежда) Акиф Гурбанов, который стал единственным членом ЦИК, не подписавшим итоговый протокол президентских выборов 13 октября 2013 года. Он мотивировал свою позицию тем, что, по его мнению, в день голосования имели место серьезные нарушения закона, и они не были расследованы, а также что избирательная кампания прошла с нарушениями закона, в частности, не были зарегистрированы четыре кандидата на пост президента, включая лидера гражданского движения "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова.

"Институт демократических инициатив" (ИДИ) сегодня обнародовал "Мониторинг политически мотивированных административных арестов в Азербайджане (2020-2021 годы)". Исследование базируется на результатах мониторинга СМИ, информации от представителей политических партий и движений, активистов, адвокатов, говорится в документе, поступившем "Кавказскому узлу".

Авторы отчета указывают, что не смогли получить точную официальную статистику административных арестов за два года. Однако, ссылаясь на данные Минюста, они сообщают, что только по представлению судоисполнителей в Азербайджане в 2021 году были арестованы 3300 человек.

"Несмотря на то, что законодательством предусмотрено применение арестов за административные проступки в качестве крайней мере, в Азербайджане такая практика широко распространена. При этом административные задержания осуществляются с грубыми нарушениями процессуальных норм. Так, подозреваемый в совершении административного правонарушения не может находится в статусе задержанного более трех часов - он должен быть либо отпущен, либо предстать перед судом. Несмотря на то, что в КоАП допускается задержание лица на более чем три часа в особых случаях, на практике указанное ограничение полицией не соблюдается", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор ИДИ Акиф Гурбанов.

При этом он указал на существенный рост числа случаев административных арестов в период особого карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса.

"К сожалению, точной статистики нет. Но мы на основе нашего исследования можем констатировать, что меры административного наказания в связи с нарушением карантинного режима порой использовались в политических целях для преследования оппозиционных активистов", - отметил Гурбанов.

По данным авторов доклада, в 2020-2021 годах в административном порядке по политическим мотивам было арестовано не менее 88 человек. "Из них 58 арестов были произведены в 2020 году, 30 - в 2021 году", - сказано в исследовании.

Наибольшему числу арестов, как отмечается в отчете, подверглись члены Партии Народного фронта Азербайджана - это 58 человек. Кроме того, были арестованы трое членов азербайджанской "Партии демократии и благоденствия", двое активистов движения Nida, двое - партии "Мусават", восемь активистов, не относящимся к каким-либо партиям, шесть журналистов, девять членов религиозных структур и верующих, двое - представители прочих категорий. Что касается географии политических мотивированных арестов, то 60 из них были произведены в Баку, остальные - в других регионах страны, сказано в отчете.

За этот период максимальный срок лишения свободы по политически мотивированным административным делам составлял 60 суток, а минимальный - пять суток. Большинство арестованных были осуждены на 30 суток лишения свободы. Однако нельзя утверждать, что эти данные полностью отражают действительность, отмечают авторы исследования.

"Как правило, активистов подвергали административным арестам за свою общественно-политическую деятельность или критику властей в социальных сетях, в особенности в связи с ограничениями карантинного режима. В качестве средства наказания чаще всего использовались статьи 535.1 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции) и 211.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) КоАП", - говорится в документе.

По словам Гурбанова, Комитет министров Совета Европы 2 декабря 2021 года принял промежуточную резолюцию относительно исполнения в Азербайджана решений ЕСПЧ, в которых были признаны нарушение прав заявителей по статьям 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (право на свободу собраний и объединений) Европейской конвенции.

"Речь шла о порядке 30 дел из Азербайджана, в которых ЕСПЧ признал применение административных арестов для наказания граждан за участие или планируемое участие в мирных акциях протеста, сочтя эти меры неправомерными", - сказал Гурбанов.

Он заявил, что политически мотивированные административные аресты продолжаются и в 2022 году, отметив, что у него нет точной статистики таких дел за текущий год.

В отчете отражены рекомендации властям Азербайджана. В частности, предлагается применение более мягких видов административного наказания вместо ареста, например "предупреждение". Также рекомендуется "прекратить использование административных арестов как средства политического давления, обеспечивать задержанным по обвинению в административных правонарушениях возможности немедленно связаться со своими адвокатами и родственниками, расследовать их дела в судах прозрачно, справедливо и законно".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также заявил о "широкой практике распространения административных арестов в Азербайджане".

"Власти используют административные аресты наряду с уголовными преследованиями для наказания критиков режима, запугивания и устрашения других несогласных. Иногда административный арест используется как первичная мера для наказания оппозиционного или религиозного активиста. Если он продолжает критиковать власти, активно участвовать в протестах, то в следующий раз или в третий раз получает уже длительный срок по уголовному делу. Показателен в этом смысле пример активиста "Мусульманского единства" Ахада Нуризаде. Его дважды арестовывали в административном порядке, в третий раз обвинили в незаконном обороте наркотиков и отправили в тюрьму на длительный срок", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, часто против активистов используют статью 535.1 КоАП (неповиновение полиции). "По ней легко фабриковать дела, потому что свидетелями бывают сами полицейские. С другой стороны, по этой статье максимальное наказание большое - 30 суток", - сказал Гасанов.

Власти Азербайджана пока не прокомментировали отчет и рекомендации ИДИ.

"Кавказский узел" ранее писал о случаях административных арестов критиков власти в Азербайджане. 21 августа родственники Магсуда Алиева, критиковавшего в соцсетях власти Азербайджана, рассказали, что он обвинен в неподчинении полиции и арестован на 30 суток. Аресту подвергся член Астаринской районной организации партии "Республиканская альтернатива" Эльнур Шахвердиев. Он был обвинен в употреблении наркотиков. Ранее активист отбыл срок за неподчинение полиции. Его родные и представитель партии усомнились в достоверности обвинений, предположив, что Шахвердиева преследуют за критику властей.

26 июля был арестован в административном порядке на 30 суток советник председателя партии "Мусават" Аликрам Хуршидов (Хуршудов). Он обвинен в неподчинении полиции. В партии сочли обвинение ложным, а арест политически мотивированным.

Более 20 человек были задержаны 20 июля на протестной акции, участники которой требовали открыть сухопутные границы. Член правления молодежной организации партии "Мусават" Азиз Мамиев, задержанный на этой акции, был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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