Азербайджанский активист Азиз Мамиев заявил о давлении силовиков

22 июля 2022, 15:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член правления молодежной организации партии "Мусават" Азиз Мамиев пожаловался на применение силы при задержании. Защита намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу, а также обжаловать административный арест Мамиева, сообщил его адвокат Осман Кязимов.

Как писал "Кавказский узел", более 20 человек были задержаны 20 июля на протестной акции, участники которой требовали открыть сухопутные границы. Член правления молодежной организации партии "Мусават" Азиз Мамиев, задержанный на этой акции, был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Отец активиста Ильтифат Мамиев 21 июля не смог увидеть сына в Бинагадинском пункте содержания арестованных в административном порядке. "Мне отказали во встрече. Я обеспокоен за судьбу сына. У нас есть информация, что Азиза били в полиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Ильтифат Мамиев вновь направился в изолятор, но уже вместе с адвокатом Османом Кязимовым. Отцу активиста вновь отказали во встрече, однако адвокат встретился с Азизом Мамиевым.

Азиз Мамиев рассказал, что при задержании и во время доставки его в отделение сотрудники полиции применили в отношении него силу, сообщил Осман Кязимов. "У него есть следы повреждения на правом бедре", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, Мамиева били при задержании и при высадке из автозака. подзащитный рассказал ему, что "только после вмешательства начальника отделения побои были прекращены". "Сейчас состояние здоровья Азиза нормальное, жалоб на условия содержания нет", - сказал адвокат.

На решение суда об аресте Мамиева будет подана апелляция, отметил Кязимов. "Я еще не получил текст решения суда и не знаю, что там написано. Однако очевидно, что обвинение в неподчинении полиции не соответствует действительности. Ибо, судя по фото и видеокадрам, Мамиева задержали посередине улице, когда он еще направлялся на протестную акцию с требованием открытия сухопутных границ. Это полиция необоснованно ограничила свободу его передвижения", - заявил защитник.

По его словам, защита также обратится в прокуратуру для расследования заявления активиста о физическом давлении со стороны сотрудников полиции.

В пресс-службе МВД опровергли утверждения о физическом давлении на Азиза Мамиева со стороны сотрудников полиции. Недопуск к сыну Ильтифата Мамиева в ведомстве объяснили условиями особого карантинного режима.

"Кавказский узел" также писал, что, Азиз Мамиев был задержан 5 апреля при попытке провести акцию протеста перед МВД Азербайджана. Ранее, по словам активиста, ему поступали угрозы в соцсетях и звонки с американских и скрытых номеров с оскорблениями его и членов его семьи. Полиция на обращение по этому поводу не отреагировала должным образом, утверждал Мамиев. Через несколько дней он заявил, что его уволили с работы по политическим мотивам.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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