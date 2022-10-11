Житель Ставрополья задержан по делу о нападении Басаева на военных

11 октября 2022, 16:01

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Силовики задержали жителя Ставропольского края Тахира Бегельдиева, он подозревается в причастности к нападению на военных в станице Червленной, сообщило сегодня следствие.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

По версии следствия, житель Нефтекумского района Ставропольского края Тахир Бегельдиев, в конце сентября 1999 года вступил в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба и принял участие в нападении на венных близ станицы Червленная, сообщил сегодня Следком России.

Также задержан и Адильхан Елманбетов по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников. Бегельдиеву и Елманбетову предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209, статья 317 УК РФ), указано в Telegram-канале ведомства.

Бегельдиев был задержан в Ставропольском крае, а Елманбетов в Томске, проинформировал сегодня "Интерфакс" с ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

"Кавказский узел", также писал, что силовики в июне 2020 года задержали двух жителей Ставропольского края по подозрению в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Южный окружной военный суд признал их виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих при вторжении в Дагестан и приговорил Тахира Бегельдиева к 14 годам лишения свободы, Наримана Отепова - к 13 годам.

В сообщениях Следкома РФ и ФСБ России не указано, кем приходится задержанный Тахир Бегельдиев осужденному.

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