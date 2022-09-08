08 сентября 2022, 22:18

Уроженец Чечни осужден по делу об атаке на Буденновск

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Хазваха Черхигова к 12 годам лишения свободы за участие в нападении группировки Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Черхигов вину не признал.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Хазваху Черхигову по делу о нападении на Буденновск в 1995 году. "Установлено, что Черхигов участвовал в устойчивой вооруженной банде под руководством Басаева, в совершенных ею захвате и удержании лиц в качестве заложников, в терроризме, в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также во время отбытия наказания совершил побег", - сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

На протяжении ряда лет Черхигов жил в Москве под вымышленным именем, также под этим именем он несколько раз был осужден за совершение различных преступлений. 20 ноября 2018 года Черхигов был задержан правоохранительными органами по подозрению в участии в нападении в составе банды Басаева на организации и жителей Буденновска. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте суда.

44-летний уроженец Чечни Хазвах Черхигов не признал вину в большинстве инкриминируемых деяний, заявив, что не был участником группировки Басаева и не совершал преступлений в ее составе. При этом он согласился с обвинением в побеге из колонии, сообщил сегодня "Коммерсант". 

Комментариями от Хазваха Черхигова и его официальных представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что апелляционный военный суд 30 ноября 2021 года оставил в силе приговор жителю Чечни Аслану Даудову, осужденному на 12 лет за участие в захвате заложников, терроризм и умышленное убийство при нападении отряда Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.

Примечание:

 "Годовщина атаки на Буденновск актуализировала спор об итогах операции", "Обвинение запросило 10 лет колонии жителю Чечни за участие в банде Басаева", "Правозащитники напомнили о последствиях теракта в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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