Верховный суд России оставил в силе приговор участнику группировки Басаева

10 сентября 2022, 21:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Чечни Аслан Даудов подал кассационную жалобу на приговор, которым ему назначено 12 лет лишения свободы, попросив убрать ряд статей из обвинения в связи с истечением срока давности. Верховный суд России счел приговор суда соразмерным и отказался удовлетворить жалобу.

Как писал "Кавказский узел", дело жителя Чечни Аслана Даудова, обвиненного в участии в группировке Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, было направлено в суд в начале февраля 2020 года. 22 декабря 2020 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Апелляционный военный суд 30 ноября 2021 года оставил в силе приговор Даудову.

Следователи полагают, что в июне 1995 года Даудов вступил в устойчивую вооруженную группу под руководством Басаева. 14 июня 1995 года около 160 человек совершили вооруженное нападение в Буденновске Ставропольского края, в их числе был Даудов, утверждает следствие.

Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу Аслана Даудова, который просил исключить обвинения в теракте и бандитизме в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на момент вынесения приговора сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе Даудов также указывал, что приговор в большей степени основан не на доказательствах, исследованных в суде, а на данных, отражённых в материалах дела. По его мнению, судом не установлены конкретные обстоятельства случившегося и его роль в этих событиях. Кроме этого, по мнению Даудова, суд не учёл, что он добровольно прекратил участие в группировке Басаева с июля 1995 года и с тех пор не скрывался от следствия, что подтверждает справка из УФСБ по Чечне о сдаче оружия от 2000 года, следует из определения Верховного суда России.

Однако судебная коллегия согласилась с выводами апелляционной инстанции об отсутствии оснований для снятия обвинений и смягчения наказания. Суд при вынесении приговора учел, что у Даудова четверо детей, положительные характеристики по месту работы и жительства,наличие статуса ветерана боевых действий. Также он частично признал вину. Однако с учётом "характера и степени общественной опасности преступлений" суд счел наказание "соразмерным содеянному и справедливым" и отказался смягчить приговор, указано в определении от 25 августа, размещенном на сайте Верховного суда.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2018 года Южный окружной военный суд признал виновным в причастности к нападению на Буденновск уроженца Ножай-Юртовского района Чеченской Республики Бадрудди Даудова. На судебных прениях его адвокат Александр Гуров предположил, что Бадрудди Даудов стал заложником дела в отношении Аслана Даудова, который ранее имел имя Бадрудди, будучи его однофамильцем и тезкой. "Ни одного видео или снимка там со мной не было. А Аслан Даудов с усами был... я не был там [в Буденновске]. Я жил с семьей и ухаживал за больным отцом", – сказал во время суда Бадрудди Даудов.

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