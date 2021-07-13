Два уроженца Чечни обвинены по делу о нападении Басаева на военных

13 июля 2021, 14:21

Передано в суд дело братьев Асланбека и Саламбека Идаловых, обвиняемых в бандитизме и нападении на российских военных в Шелковском районе Чечни в 1999 году, сообщил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября 2020 года стало известно о задержании в Чечне двух предполагаемых участников атаки на российских военных в 1999 году – Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Суд постановил заключить их под стражу.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Завершено расследование уголовного дела в отношении братьев Асланбека и Саламбека Идаловах. Они обвиняются по части 2 статьи 209 УК РФ "Бандитизм", статье 279 УК РФ "Вооруженный мятеж" и статье 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего", сообщил сегодня на своем сайте Следком России.

Часть 2 статьи 209 УК РФ "Бандитизм" предусматривает до 15 лет лишения свободы. Статья 279 УК РФ "Вооруженный мятеж" и статья 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего" предусматривают до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые в сентябре 1999 года вступили в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни они в составе банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении братьев Идаловых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что 4 февраля Генпрокуратура России рапортовала о передаче в суд дела жителя Чечни, обвиненного в участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году. А 25 июня суд в Ростове-на-Дону информировал, что другой житель Чечни был признан участником атаки боевиков Басаева на псковских десантников в 2000 году.