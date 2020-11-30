Предполагаемый участник атаки на российских военных в 1999 году. Кадр видео СК России https://www.youtube.com/watch?v=pu_e8Nf1YDk&feature=emb_logo

30 ноября 2020, 10:55

Два жителя Чечни арестованы по делу о нападении Басаева на военных

Силовики задержали в Чечне двух предполагаемых участников атаки на российских военных в 1999 году, суд постановил заключить их под стражу, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28. 39 января в Верховный суд Чечни было направлено дело одного из предполагаемых участников нападения.

Задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов, которые, по данным правоохранителей, были участниками боестолкновения у Червленной. Суд согласился с ходатайством следствия и постановил заключить обоих под стражу, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России. "Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - сказано в сообщении.

На видео, которым сопровождается публикация, полицейские заводят двух человек в зал суда. Какой суд рассматривал вопрос об аресте и на какой срок арестованы подозреваемые, не уточняется.

Идаловы подозреваются в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передало информацию Центра общественных связей Федеральной службы безопасности РИА "Новости".

Напомним, что в январе 2019 года Верховный суд Чечни признал местного жителя Руслана Батаева виновным в нападении на российских военных в 1999 году и приговорил его к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Примечание:

"Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева", "Верховный суд России подтвердил приговор Бадрудди Даудову", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан". 

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